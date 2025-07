भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना : अब खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी

Digital census for first time in India: भारत में होने वाली अगली जनगणना एक ऐतिहासिक कदम होगी, क्योंकि यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। इस बार नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का सुनहरा अवसर मिलेगा। सरकार इसके लिए एक खास वेब पोर्टल शुरू करेगी, जो जनगणना के दोनों चरणों —हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना (एचएलओ) और जनसंख्या गणना (पीई)—के दौरान उपलब्ध रहेगा। यह पहल न केवल समय बचाएगी, बल्कि जनगणना को और भी आसान, तेज और पारदर्शी बनाएगी।