गौरव भाटिया बोले, भ्रम की राजनीति करते हैं राहुल गांधी

Rahul Gandhi news in hindi : भाजपा नेता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाया।
भाटिया ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भारत में लगातार चुनाव हारते हैं और फिर बिना किसी आधार के दावा करते हैं। वह भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि वोट चोरी।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि ममता बनर्जी के संरक्षण में पूरे राज्य में 'जंगल राज' कैसे फल-फूल रहा है। हर कोई परेशान है कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान को बनाए रखने की शपथ लेती हैं, भारत के गृह मंत्री को धमकी देती है कि अगर मैं न चाहूं तो बंगाल में गृह मंत्री घुस नहीं सकते और वह होटल के बाहर भी नहीं आ सकते।
गौरव भाटिया ने कहा कि इसीलिए हम कहते हैं कि जंगल राज और गुंडाराज बिल्कुल ममता बनर्जी के शासन जैसा ही दिखता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है।
