rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गौरव भाटिया बोले, भ्रम की राजनीति करते हैं राहुल गांधी

Advertiesment
हमें फॉलो करें gourav bhatia

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (15:26 IST)
Rahul Gandhi news in hindi : भाजपा नेता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाया।
 
भाटिया ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भारत में लगातार चुनाव हारते हैं और फिर बिना किसी आधार के दावा करते हैं। वह भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि वोट चोरी।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि ममता बनर्जी के संरक्षण में पूरे राज्य में 'जंगल राज' कैसे फल-फूल रहा है। हर कोई परेशान है कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान को बनाए रखने की शपथ लेती हैं, भारत के गृह मंत्री को धमकी देती है कि अगर मैं न चाहूं तो बंगाल में गृह मंत्री घुस नहीं सकते और वह होटल के बाहर भी नहीं आ सकते।

गौरव भाटिया ने कहा कि इसीलिए हम कहते हैं कि जंगल राज और गुंडाराज बिल्कुल ममता बनर्जी के शासन जैसा ही दिखता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंदौर में जहरीले पानी से मौतों पर मंत्री-महापौर की सफाई पर बिफरी उमा भारती, कहा बिसलेरी का पानी पीने की बजाए इस्तीफा देकर करें प्रायश्चित

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels