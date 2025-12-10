Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Indigo Crisis : अब इंडिगो की होगी निगरानी, DGCA ने बनाया 8 लोगों का दल, 2 की तैनाती एयरलाइन दफ्तर में, हवाई अड्डों पर भी नजर

Advertiesment
हमें फॉलो करें indigo

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (23:16 IST)
IndiGo crisis News : एयरलाइन इंडिगो पर निगरानी कड़ी करते हुए विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने चालक दल की कमी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद 8 सदस्यीय निगरानी दल का गठन किया है। जारी आदेश के अनुसार इस निगरानी दल में एक उप मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक और दो अन्य उड़ान संचालन निरीक्षक शामिल होंगे। इंडिगो ने हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद उसकी उड़ानों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती किए जाने के बाद अपनी संशोधित शीतकालीन समय-सारिणी विमानन नियामक डीजीसीए को सौंप दी है।
ALSO READ: नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं? अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने 3 बार की वोट चोरी
इंडिगो के दावों में सचाई
नियामक ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को गुरुवार को अपने कार्यालय में पेश होने और हालिया परिचालन बाधाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट, आंकड़ों और अन्य सूचनाओं के साथ जमा करने को भी कहा है। इस बीच, इंडिगो लगातार दर्जनों उड़ानें रद्द कर रही है जबकि उसने परिचालन सामान्य होने का दावा किया था।
 
मुख्य कार्यालय में रहेंगे तैनात 
डीजीसीए के आदेश के मुताबिक, निगरानी दल के दो सदस्य रोजाना इंडिगो के मुख्य कार्यालय में तैनात रहेंगे। उन्हें एयरलाइन के पूरे बेड़े, औसत उड़ान दूरी, कुल पायलटों की संख्या, नेटवर्क विवरण, चालक दल के सेवा के घंटे, प्रशिक्षण में लगे चालक दल और अन्य संबंधित मामलों की निगरानी करनी होगी। डीजीसीए के आदेश में कहा गया कि ये दो सदस्य प्रतिदिन की उड़ानों, अनियोजित छुट्टियों, चालक दल की कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों की कुल संख्या, साथ ही प्रत्येक आधार पर प्रतिदिन स्टैंडबाय पर रहने वाले कॉकपिट और केबिन चालक दल की संख्या पर भी नजर रखेंगे।
 
रोज देंगे रिपोर्ट
इसके अलावा, डीजीसीए कार्यालय के दो और अधिकारी एक वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और एक उप निदेशक इंडिगो के मुख्य कार्यालय में तैनात किए जाएंगे ताकि वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की रद्द होने की स्थिति, धनवापसी की स्थिति, समय पर उड़ान परिचालन, नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्रियों को मुआवजा, और सामान की वापसी की निगरानी कर सकें। दोनों दल प्रतिदिन शाम छह बजे तक संयुक्त महानिदेशक (प्रशासन) हरीश कुमार वशिष्ठ और संयुक्त महानिदेशक जय प्रकाश पांडेय को रिपोर्ट देंगे।
ALSO READ: मोदी और शाह से क्‍यों मिले राहुल गांधी, बंद कमरे में 2 घंटे क्‍या बात हुई, आखिर क्‍या है माजरा?
11 घरेलू हवाई अड्‍डों का निरीक्षण
डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी देश के 11 घरेलू हवाईअड्डों पर इंडिगो के परिचालन का निरीक्षण भी करेंगे। आदेश में कहा गया कि सभी नियुक्त अधिकारी अगले दो-तीन दिनों में अपने-अपने हवाईअड्डों का दौरा करेंगे और दौरे के 24 घंटे के भीतर डीजीसीए के नई दिल्ली स्थित उड़ान सुरक्षा विभाग के संचालन निदेशक को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इन 11 हवाई अड्डों में नागपुर, जयपुर, भोपाल, सूरत, तिरुपति, विजयवाड़ा, शिरडी, कोचीन, लखनऊ, अमृतसर और देहरादून शामिल हैं।
 
बुधवार को कैंसिल हुई 200 उड़ानें
इंडिगो ने बुधवार को दिल्ली और मुंबई सहित तीन प्रमुख हवाई अड्डों पर लगभग 220 उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने दावा किया था कि एयरलाइन का परिचालन फिर से पटरी पर आ गया है। सूत्रों के अनुसार, संकटग्रस्त एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 137 उड़ानें और मुंबई हवाई अड्डे पर 21 उड़ानें रद्द कर दीं। सूत्रों के अनुसार, इंडिगो ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 61 उड़ानें रद्द कर दीं, जिनमें 35 आगमन और 26 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जनता के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने की हमारी संकल्पना, समीक्षा बैठक में बोले CM मोहन यादव

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels