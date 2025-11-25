कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, क्या है लद्दाख का हाल

Kashmir Cold News in hindi ; नवंबर अभी भी कैलेंडर में अपनी जगह बनाए हुए है, और कश्मीर पर सर्दी ने अपनी बर्फीली पकड़ पहले ही मजबूत कर ली है। कड़ाके की सर्दियों की आदी घाटी, एक बार फिर इस मौसम के साथ आने वाली जानी-पहचानी लेकिन बढ़ती मुश्किलों से जूझ रही है। सब-जीरो टेम्परेचर, बिजली की कमी, और पारंपरिक कांगड़ी को गर्म रखने के लिए जलाने की लकड़ी और कोयले की बेचैनी जैसी समस्याओं से जूझना शायद अब कश्मीरियों की नियती बन चुकी है।
इस साल, ठंड बहुत ज्यादा तेजी से आई है। पिछली रात, पूरे जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर गिर गया था, जिससे यह तय हो गया कि यह एक लंबी, मुश्किल सर्दी हो सकती है। श्रीनगर में -3.2 डिग्री, काजीगुंड में -2.5 डिग्री, कुपवाड़ा में -3.2 डिग्री, और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री तापमान रहा। ऊंचाई वाले इलाके और भी ठंडे थे, पहलगाम में तो तापमान -4.0 डिग्री तक गिर गया। साउथ कश्मीर के पुलवामा और शोपियां सबसे ठंडे इलाकों में से एक रहे, जहां तापमान -5.0 डिग्री और -5.1 डिग्री रहा, जबकि जोजिला जैसे मुश्किल दर्रे हैरान करने वाले -16 डिग्री पर जम गए।
लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान अपनी पहचान के मुताबिक रहा। लेह -8.2 डिग्री, करगिल -8.6 डिग्री, द्रास -10.3 डिग्री, न्योमा -11.8 डिग्री, और पदम -9.3 डिग्री पर रहा। ये सभी इस इलाके के बहुत ज्यादा कमजोर होने की याद दिलाते हैं। इसके उलट, जम्मू के मैदानी इलाके काफी ठंडे रहे, हालांकि बनिहाल और भद्रवाह में तापमान क्रमशः से -1.2 डिग्री और 0.5 डिग्री पर जमने के करीब पहुंच गया।
कश्मीर में जो चीज परेशानी को बढ़ाती है, वह सिर्फ पारे का गिरना नहीं है, बल्कि उसके बाद आने वाली मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सकने वाला सिलसिला है। बिजली कटौती, जो अब कश्मीर की सर्दियों की एक आम बात बन चुकी है, घरों को महंगे और अक्सर असुरक्षित तरीकों की ओर धकेलती है। कांगड़ी, जो कभी आराम और संस्कृति की निशानी थी, अब फिर से जिंदा रहने का जरूरी जरिया बन गई है। कोयला खरीदने की जल्दी और बेसिक हीटिंग फ्यूल की बढ़ती कीमतें दिखाती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन रोजमर्रा की जिंदगी पर सर्दियों के असर का अंदाजा लगाने और उसे कम करने में कितनी नाकामी दिखा रहा है।
मेट्रोलाजिकल सेंटर श्रीनगर का दिसंबर की शुरुआत तक ज्यादातर सूखे मौसम का अनुमान कुछ राहत देता है, हालांकि घाटी के कई हिस्सों में कोहरा बना रहने की संभावना है, जिससे आने-जाने में खतरा बढ़ जाएगा। 2 और 3 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना से लोकल लोगों को मौसमी रौनक का कुछ समय का एहसास हो सकता है, फिर भी यह अपनी लाजिस्टिक चुनौतियां लेकर आएगा। इसमें फिसलन भरी सड़कों से लेकर बिजली की और रुकावटों तक।
दरअसल अगले दो दिनों के बाद तापमान में और 1.2 डिग्री की गिरावट आने वाली है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में तैयारी और हमदर्दी दोनों की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को रूटीन एडवाइजरी से आगे बढ़कर मजबूती से काम करने का आग्रह कश्मीरी कर रहे हैं। इसमें बिजली सप्लाई पक्का करना, फ्यूल की उपलब्धता को रेगुलेट करना, और सड़क सुरक्षा के तरीकों को बेहतर बनाना शामिल है। यह सब कश्मीर के उस इलाके के लिए जो साल दर साल ऐसी मुश्किलों का सामना करता है।
