Weather Update: यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश का जोर, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार यूपी, उत्तराखंड, पंजाब (UP, Uttarakhand, Punjab) और हरियाणा में भारी बारिश का जोर है तथा इससे कई जगहों पर बाढ़ (flood) जैसी स्थिति बन गई है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अन्य अनेक राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।





स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार आज शुक्रवार, 14 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तरप्रदेश व बिहार के तराई क्षेत्र, तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तटीय आंध्रप्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

मध्यप्रदेश के 16 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और भिंड में आज बारिश के आसार हैं। भोपाल-इंदौर, नर्मदापुरम शहर और आस-पास के इलाकों में सुबह से ही तेज पानी बरस रहा है।

यूपी में अगले 48 घंटे में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना : लखनऊ से मिले समाचारों के अनुसार उत्तरप्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में मानसून की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। लखनऊ में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 'मानसून ट्रफ' (द्रोणिका) का पूर्वी छोर दक्षिण की ओर खिसक गया है जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी भाग के बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। हालांकि 15 अगस्त से वर्षा की तीव्रता और व्यापकता में कमी आने की संभावना है। विभाग ने गुरुवार को पश्चिमी उत्तरप्रदेश के अधिकांश स्थानों और राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है तथा कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटें पड़ने और बिजली कड़कने के भी आसार हैं।

इस मानसून सत्र में उत्तरप्रदेश में 12 अगस्त तक 496.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य 459.3 मिलीमीटर से 8 फीसदी अधिक है। पूर्वी उत्तरप्रदेश के जिलों में 468.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 4 प्रतिशत कम है, वहीं पश्चिमी उत्तरप्रदेश के जिलों में 536.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो मौसमी औसत से 28 फीसदी अधिक है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में 21 जिलों की 41 तहसीलें बाढ़ से ग्रस्त हैं, जिससे लगभग 1 लाख 86 हजार की आबादी प्रभावित हुई है। प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए 1100 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं।

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी, 328 सड़कें यातायात के लिए बंद : शिमला से मिले समाचारों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी बारिश के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 328 सड़कों को यातायात के लिए बंद करना पड़ा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के मुताबिक बुधवार सुबह वाहनों की आवाजाही के लिए बंद की गई सड़कों में औट-सैंज सड़क, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-305 का हिस्सा है और खाब से ग्रामफू (राष्ट्रीय राजमार्ग-505) तक की सड़क भी शामिल है। उसने बताया कि बंद की गई सड़कों में से 180 सड़कें मंडी जिले में और 74 निकटवर्ती कुल्लू जिले की हैं।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार की सुबह टॉलैंड के निकट सर्कुलर (कार्ट रोड) पर एक पेड़ गिर जाने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और बस के जरिए कार्यालय जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने गंतव्य तक पैदल ही जाना पड़ा। स्थानीय मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य के 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और मंडी में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। विभाग ने शुक्रवार से रविवार तक के लिए 4 से 6 जिलों के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है।

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मानसून की गतिविधि कमजोर हो रही है तथा मंगलवार शाम को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। एसईओसी ने बताया कि बारिश संबंधी कारणों से 37 ट्रांसफार्मर और 181 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। स्थानीय मौसम कार्यालय के मुताबिक एक जून से 10 अगस्त तक राज्य में सामान्य 486.2 मिमी से 13 प्रतिशत अधिक 536.7 मिमी बारिश हुई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से अब तक राज्य को 2018 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 125 लोगों की जान गई है जबकि 36 अब भी लापता हैं।

आंध्रप्रदेश में मुख्यमंत्री नायडू ने एहतियाती कदम उठाने के दिए आदेश : अमरावती से मिले समाचारों के अनुसार आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने और नदियों तथा नालों, विशेष रूप से कृष्णा नदी बेसिन में अचानक आने वाली बाढ़ पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 19 अगस्त तक आंध्रप्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और आंधी का अनुमान जताया है।

नायडू ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने चाहिए और कृष्णा नदी बेसिन में नदियों तथा नालों से अचानक आने वाली बाढ़ पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निचले इलाकों में चेतावनी जारी करने, निचले इलाकों को खाली कराने और रुके हुए पानी को साफ करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने नायडू को बताया कि पानी का प्रवाह कम करने के लिए नागार्जुनसागर और पुलीचिंतला सिंचाई परियोजनाओं के गेट खोल दिए गए हैं। कृष्णा नदी में गुरुवार तक 5 लाख क्यूसेक पानी आने की उम्मीद है, विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी पहले ही छोड़ा जा चुका है।

मायलावरम में भारी बारिश के कारण बुडामेरु और वेलागलेरु में पानी का प्रवाह बढ़ गया है जिसे कृष्णा नदी में छोड़ा जा रहा है तथा इससे संबंधित कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। बाढ़ प्रबंधन प्रयासों के तहत नायडू ने बुडामेरु-वेलागलेरु उपयोगिता के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

दक्षिण तटीय आंध्रप्रदेश (एससीएपी) में बुधवार को अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है, साथ ही उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश (एनसीएपी), यनम और रायलसीमा में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एनसीएपी, यनम, एससीएपी और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ आंधी-बारिश की संभावना है।

विभाग के मुताबिक 13 अगस्त को एनसीएपी, यनम और एससीएपी में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और रायलसीमा में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, वहीं 14 अगस्त को एससीएपी में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है जबकि एनसीएपी, यनम और रायलसीमा में भारी वर्षा और तेज हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा 15 अगस्त को, एनसीएपी और यनम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।

आईएमडी ने कहा कि 16 से 17 अगस्त तक एनसीएपी और यनम में भारी वर्षा होने की संभावना है जबकि एससीएपी और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 18 और 19 अगस्त को भी एनसीएपी और यनम में भारी वर्षा होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्र में शुक्रवार तक भारी बारिश का अनुमान : कोलकाता से मिले समाचारों के अनुसार पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी जिलों में हवा में अत्याधिक नमी और मानसून की सक्रियता की वजह से शुक्रवार सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। आईएमडी के मुताबिक अलीपुरद्वार, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के कई स्थानों पर मंगलवार सुबह से भारी बारिश हो रही है।

विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बना निम्न दाब क्षेत्र शुक्रवार तक उत्तरी आंध्रप्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों को पार कर जाएगा, लेकिन इसका पश्चिम बंगाल पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुलेटिन के मुताबिक उपहिमालयी जिलों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में शुक्रवार सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी ने बताया कि शुक्रवार सुबह तक दक्षिण बंगाल में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार सुबह 8.30 बजे समाप्त हुए 24 घंटे के दौरान अलीपुरद्वार में सबसे अधिक 210 मिमी बारिश हुई जबकि इसी अवधि के दौरान कूच बिहार में 105 मिमी वर्षा दर्ज की गई। आईएमडी के मुताबिक इस अवधि में बागडोगरा (83 मिमी), जलपाईगुड़ी (72 मिमी) और रायगंज (91 मिमी) में भी अच्छी बारिश हुई।

मानसून ट्रफ हिमालय की तराई के पास : मानसून ट्रफ (निम्न दबाव रेखा) समुद्र तल पर भटिंडा, पटियाला, देहरादून से होकर पूर्व-दक्षिणपूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की तराई के पास से गुजर रही है। उत्तरी तटीय आंध्रप्रदेश और उससे सटे तेलंगाना पर 3.1 से 5.8 किमी ऊंचाई के बीच एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो ऊंचाई पर दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। उत्तर-पश्चिम उत्तरप्रदेश पर 3.1 किमी ऊंचाई तक एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है। कच्छ और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है।

उत्तर-पूर्व असम में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू-कश्मीर पर 3.1 से 5.8 किमी ऊंचाई के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के रूप में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मौजूद है। उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र (Low Pressure Area) बनने की संभावना है, जो अगले 2 दिनों में और मजबूत हो सकता है।

पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में हुई मौसमी हलचल : पिछले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश हुई। उत्तर हरियाणा, पश्चिम उत्तरप्रदेश, तेलंगाना और तटीय आंध्रप्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। झारखंड और उत्तर मध्यप्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई।

दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई। लद्दाख, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश दर्ज हुई।

आज शुक्रवार के मौसम की संभावित गतिविधि : स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार आज शुक्रवार, 14 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तरप्रदेश व बिहार के तराई क्षेत्र, तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तटीय आंध्रप्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।(Photo courtesy: IMD)

Edited by: Ravindra Gupta