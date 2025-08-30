Festival Posters

आतिशी ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

हमें फॉलो करें MLA Atishi targeted Chief Minister Rekha Gupta

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (22:32 IST)
Atishi wrote a letter to CM Rekha Gupta : दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और कालकाजी से विधायक आतिशी ने शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की हत्या के मामले का जिक्र किया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के शासन में राष्ट्रीय राजधानी अपराध, जबरन वसूली और गैंगवार की राजधानी बन गई है। आतिशी के बयान पर भाजपा या दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आतिशी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि दिल्लीवासी अब अपने घरों, बाजारों या यहां तक कि पूजा स्थलों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।
ALSO READ: खुद पर हमले को लेकर क्या बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता?
उन्होंने शुक्रवार की घटना का जिक्र किया, जिसमें 35 वर्षीय सेवादार योगेन्द्र सिंह की एक विवाद के बाद कुछ लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। आतिशी ने कहा कि यह हत्या एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि राजधानी में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का सबूत है।
ALSO READ: CM रेखा गुप्ता अटैक केस में नया खुलासा, हमलावर राजेशभाई खिमजी के दोस्त ने क्या बताया
हिंसा की हालिया घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुए आतिशी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि इस महीने की शुरुआत में निजामुद्दीन में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई थी, आईपी एक्सटेंशन में पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास एक युवक को चाकू मार दिया गया था और जबरन वसूली की मांग के सिलसिले में एक प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर गोलीबारी की गई थी। उन्होंने कहा, हाल ही में आप पर भी हमला हुआ। अगर मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? इससे साबित होता है कि कानून-व्यवस्था अपराधियों के नियंत्रण में है और पुलिस लाचार हो गई है।
 
आतिशी ने चार इंजन वाली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा, सुरक्षा और विकास को गति देने के बजाय दिल्ली में चारों इंजन जाम हो गए हैं। अगर आप दिल्लीवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें।
ALSO READ: CM रेखा गुप्ता बोलीं- कभी न तो डरूंगी और न ही हार मानूंगी
वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी के समान राय व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के मुद्दों को लेकर भाजपा नीत दिल्ली सरकार की आलोचना की उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सवाल किया, क्या कालकाजी मंदिर में सेवादार की बेरहमी से हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ कांपे? अगर यह कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं है, तो क्या है? भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली को इस हालत में पहुंचा दिया है कि अब मंदिरों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है या नहीं? (इनपुट एजेंसी)
