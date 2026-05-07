ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ: पीएम मोदी ने बदली अपनी प्रोफाइल पिक्चर, वायुसेना ने जारी किया तबाही का वीडियो; आतंकियों को कड़ा संदेश

Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जाबांजों को सलाम किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रोफाइल डीपी चेंज करते हुए अपनी फोटो की जगह ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर लगाई है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को पीओके में की गई इस कार्रवाई को वायुसेना ने 'न्याय' करार दिया।

पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा- ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है।

ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है।



उदीर्णमनसो योधा वाहनानि च भारत।



यस्यां भवन्ति सेनायां ध्रुवं तस्यां जयं वदेत्।।… pic.twitter.com/SBZ9EyjIP6 — Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2026

प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि एक वर्ष पहले, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और संकल्प का प्रदर्शन किया था। पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने का दुस्साहस करने वालों को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरा देश हमारी सेनाओं की वीरता को सलाम करता है।

A year ago, our armed forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during #OperationSindoor. They gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. The entire nation salutes our forces for their valour.



Operation Sindoor reflected… — Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2026

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। इसने हमारे सशस्त्र बलों की व्यावसायिकता, तत्परता और समन्वित शक्ति को भी रेखांकित किया। साथ ही, इसने हमारी सेनाओं के बीच बढ़ते समन्वय को प्रदर्शित किया और उस शक्ति को उजागर किया जो रक्षा क्षेत्र में भारत की 'आत्मनिर्भरता' की खोज ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रदान की है।

आज, एक साल बाद, हम आतंकवाद को हराने और उसके इको सिस्टम को नष्ट करने के अपने संकल्प पर पहले की तरह ही अडिग हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता को नमन करते हैं, जिनका साहस और समर्पण राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता आ रहा है. इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेनाओं ने अद्वितीय सटीकता, बेहतरीन समन्वय और तीनों सेनाओं के बीच गहरी तालमेल का प्रदर्शन किया, जिसने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नया मानक स्थापित किया।’

On the anniversary of Operation Sindoor, we salute the valour and sacrifices of our armed forces, whose courage and dedication continue to safeguard the nation. Their actions during the operation reflected unmatched precision, seamless jointness and deep synergy across services,… pic.twitter.com/r8pVDnEoYV — Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 7, 2026

ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना की ओर से जारी वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले, पीएम मोदी की आतंकियों को चेतावनी और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ झलकियां दिखाई गई हैं। वीडियो में दिखाया गया कि भारतीय सेना ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी की और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और उसके सैन्य ठिकानों की तबाही की तस्वीर भी दिखाई गई। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ‘ऑपरेशन सिंदूर, न्याय मिल गया. कार्रवाई सटीक, यादें हमेशा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत कुछ नहीं भूलता, भारत कभी नहीं माफ करता।'

गौरतलब है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना के जांबाजों ने इसी ऑपरेशन के तहत बदला लिया था।

edited by : Nrapendra Gupta