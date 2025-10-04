Weather Update : मानसून ने फिर दिखाए तेवर, इंदौर में जमकर बरसा पानी, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Weather Update News : मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश के कई हिस्सों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है। लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। पहाड़ों में भी बारिश के कारण मौसम अचानक बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्‍ट्र, मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 7 दिन लगातार भारी बारिश की संभावना जताई है। मध्यप्रदेश में अक्टूबर महीने की शुरूआत से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार को 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।





इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्‍ट्र, मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 7 दिन लगातार भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 4, 5 और 6 ‌अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है।





इसके अलावा 7 अक्टूबर को कुछ पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने 5 अक्टूबर को ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और मंडी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश व चोटियों पर बर्फबारी के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।





इस दौरान इंदौर में देर रात तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी गई। इंदौर में आज सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। इंदौर में इस अवधि में चार इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इसे मिलाकर वर्षा का कुल आंकड़ा 40 इंच के पार पहुंच गया है। देपालपुर क्षेत्र में 110 मिलीमीटर, गौतमपुरा में 70 मिलीमीटर, हातोद में 84 मिलीमीटर, महु क्षेत्र में 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।





वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन के लिए बंद : अगले 3 दिन जम्मू-कश्मीर पर भारी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के उपरांत पूरा प्रदेश सहमा हुआ है। इस खतरे से निपटने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, उनमें अगर नदी-नालों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने, आवश्यकता होने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारियों के बीच ही विश्व प्रसिद्ध वैष्णो देवी की यात्रा को भी 3 दिन के लिए बंद करने की घोषणा की गई है।

Edited By : Chetan Gour