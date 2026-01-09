Weather Update : भीषण ठंड से कांपा उत्तर भारत, कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, इन राज्‍यों में शीतलहर का अलर्ट

Weather Update News : देशभर में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। उत्तर-पश्चिम भारत में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमालयी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा रखी हैं। दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह हुई बारिश ने तापमान गिरा दिया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। दिल्ली समेत कई इलाकों में तापमान गिरा है। कोहरे के कारण तेजस राजधानी और दुरंतो समेत एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 5 से 16 घंटे लेट चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम का तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सभी निगरानी केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा।





गुरुवार को इस मौसम का तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सभी निगरानी केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए घने कोहरे का ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है। बिहार के दक्षिण, उत्तर-पूर्वी और उत्तर-मध्य भागों में शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी।





पटना जिले में ठंड के कारण जिले के सभी निजी, सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 11 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर सहित कई स्थानों पर मौसम की सबसे ठंडी रात महसूस की गई।



स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, 9 से 11 जनवरी के बीच तमिलनाडु के कुछ इलाकों में गरज-चमक और बिजली के साथ भारी बारिश हो सकती है। 10 जनवरी को तमिलनाडु में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं 10 जनवरी को केरल में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।





सुबह के समय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना बनी हुई है। वहीं आज उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की संभावना है। आज उत्तराखंड, मेघालय और राजस्थान के कुछ इलाकों में पाले (ग्राउंड फ्रॉस्ट) की स्थिति भी बन सकती है।

सुबह के समय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना बनी हुई है। वहीं आज उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की संभावना है। आज उत्तराखंड, मेघालय और राजस्थान के कुछ इलाकों में पाले (ग्राउंड फ्रॉस्ट) की स्थिति भी बन सकती है।

बिहार के कई हिस्सों में मध्यम कोहरा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मध्यम कोहरा देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तर राजस्थान के कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। विदर्भ, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर (कोल्ड वेव) का असर रहा। राजस्थान के कुछ इलाकों में पाला (ग्राउंड फ्रॉस्ट) भी दर्ज किया गया।

