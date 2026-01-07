Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : बर्फबारी और शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, देशभर में कड़ाके की ठंड

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather A।ert

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 7 जनवरी 2026 (11:39 IST)
Weather Update News : जम्मू-कश्मीर में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच धूप न निकलने से ठिठुरन बनी हुई है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। आने वाले दिनों में भी शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड-छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

खबरों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच धूप न निकलने से ठिठुरन बनी हुई है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। आने वाले दिनों में भी शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
ALSO READ: Weather Update : पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, घने कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी, जानें देशभर में मौसम का हाल
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड-छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी रही है। श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। हालांकि 20 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर में किसी बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होने की संभावना नहीं है, लेकिन बर्फबारी जारी रहेगी।
webdunia

मध्य प्रदेश में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी हैं। पूरे राज्य में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। राज्य के बड़े हिस्से में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। सबसे कम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। 9 और 10 जनवरी को तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
ALSO READ: Weather Update : पहाड़ों से मैदान तक ठंड का कहर, 11 राज्यों का अलर्ट
दरअसल, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल हिस्सों पर बना एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अब लो-प्रेशर एरिया में बदल गया है। पश्चिम बंगाल में ठंड का दौर शुरू हो गया है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। अगले दो दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रखा है। अधिकांश जिलों में घने कोहरे और न्यूनतम तापमान के 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिहार के विभिन्न जिलों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भीषण कोहरे कारण और सर्द हवाओं के बहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है।
ALSO READ: Weather Update : MP में शीतलहर का अलर्ट, कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी, राजस्थान के 14 जिलों में घना कोहरा, देशभर के मौसम का हाल
रात और सुबह पाला पड़ने से गलन वाली सर्दी महसूस हो रही है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में लगातार कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। आईएमडी ने आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बांग्लादेश को भारत में खेलने होंगे टी20 वर्ल्ड कप मैच, ICC ने खारिज की मांग

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels