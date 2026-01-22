Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड

rashifal-2026

नई दिल्ली , गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (11:23 IST)
Weather Update News : एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी इलाकों पर असर डालना शुरू कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में काफी बड़े इलाके में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को आज और अगले 2-3 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बृहस्पतिवार से 24 जनवरी तक 'बहुत खराब' श्रेणी में ही रहने की संभावना है।

कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को आज और अगले 2-3 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
उत्तराखंड के मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बृहस्पतिवार से 24 जनवरी तक 'बहुत खराब' श्रेणी में ही रहने की संभावना है। ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़ने की संभावना है। IMD ने अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी समेत उसके आसपास के जिलों में कोहरा रहने की संभावना नहीं है। तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। हालांकि प्रदेश में मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 22 से 27 जनवरी तक बारिश और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर भारत में पंजाब और आसपास के कुछ इलाकों में कोहरा हो सकता है। कश्मीर और उत्तराखंड के बीच हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है।

विभाग के अनुसार, 22 से 23 जनवरी के दौरान जयपुर संभाग के अलवर, झुंझुनूं, सीकर, दौसा और बीकानेर संभाग के चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है।
बुधवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान मंदसौर में दर्ज किया गया। ग्वालियर में हल्का कोहरे छाया रहा। दिन का सबसे अधिक 29 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में रिकॉर्ड किया गया।
