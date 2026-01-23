Dharma Sangrah

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, कब मिलेगी सर्दी से निजात, जानें देशभर का मौसम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (11:34 IST)
Weather Update News : दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। यहां झमाझम बारिश हुई। वहीं शिमला-मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के कई पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कश्मीर घाटी में आज हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढंक दिया। बर्फबारी का असर हवाई और सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट ली। तड़के से ठंडी हवाएं चलीं तो वहीं कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी भी हुई।

खबरों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। यहां झमाझम बारिश हुई। वहीं शिमला-मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के कई पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कश्मीर घाटी में आज हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढंक दिया।
बर्फबारी का असर हवाई और सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ताजा बर्फबारी हुई, वहीं श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलीं। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट ली। तड़के से ठंडी हवाएं चलीं तो वहीं कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी भी हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर NOTAM लागू होने और श्रीनगर में जारी बर्फबारी की वजह से आज श्रीनगर एयरपोर्ट से आने-जाने वाली कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर व सोलन में आंधी के साथ ओलावृष्टि व वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
webdunia

पंजाब कई जिलों में वर्षा हुई और अभी भी जारी है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तर भारत में पिछले दो-तीन दिनों से ठंड का असर हल्का पड़ने लगा है। इन दिनों दोपहर में धूप खिल रही और शाम को गुलाबी ठंड से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन मौसम में यह  बदलाव ठहरने वाला नहीं है। आज से एक हफ्ते तक उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने जा रहा है। लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते थोड़े अंतर से उत्तर-पश्चिम भारत का मौसम फिर बदलेगा।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में व्यापक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज पंजाब के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज पंजाब के कुछ हिस्सों में तथा आज हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश के साथ कहीं-कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
निकोबार द्वीप समूह में तथा 24 और 25 जनवरी के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की गतिविधियां हो सकती हैं। अगले दो दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। देश के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम कोहरा देखा गया, जबकि बिहार, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा।
