Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, यहां बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (11:17 IST)
Weather Update News : मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके असर से दिल्ली और इससे सटे नोएडा में बारिश हुई। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी बूंदाबांदी हुई है, तेज हवाएं चलीं। कहीं-कहीं ओले गिरने की भी खबर है। आज दिनभर बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तरी राज्यों में ठंड फिर से दस्तक देने वाली है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मोंथा 21 राज्यों में एंट्री करने वाला है। IMD के अनुसार, आज और कल जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।

उत्तरी राज्यों में ठंड फिर से दस्तक देने वाली है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मोंथा 21 राज्यों में एंट्री करने वाला है। IMD के अनुसार, आज और कल जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।
पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अगले 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मध्यप्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है।
आज इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कुल 22 जिलों में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज हवा भी चल सकती है। भोपाल, देवास, सीहोर और विदिशा जैसे जिलों में बादल छाए रहने के आसार हैं। कल ग्वालियर-चंबल संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज और कल बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, देशभर में मौसम शुष्क (सूखा) बना रहा। उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
