मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (18:44 IST)
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद देर रात अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। अब सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। इस पूरे विवाद में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई हैं। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है।

शंकराचार्य ने फोन पर उनसे बात की और आश्वासन दिया कि सरकार ने आपको बड़ा पद दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में आपको देंगे। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं।

अब सोशल मीडिया से लेकर न्‍यूज मीडिया में अलंकार अग्‍निहोत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अग्‍निहोत्री शंकराचार्य के शिष्‍य बन सकते हैं। हालांकि यह सब अभी अटकलें ही हैं।

बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी सोमवार को बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने अब जिला प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डीएम आवास पर 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने की खबर आने के बाद डीएम बरेली अविनाश सिंह ने मुझे वार्ता के लिए अकेले बुलाया था, मैं डीएम और कुछ अन्य अधिकारी गणों के साथ बैठा था। मुझे लगातार प्रलोभन दिया जा रहा था। संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया था डीएम उठकर बाथरूम में चले गए वो स्पीकर फ़ोन पर थे। उधर से आवाज आई कि पंडित पागल हो गया है। इसे रातभर अपने आवास में बंधक बनाकर रखो।

क्‍या शंकराचार्य के शिष्‍य बनेंगे अलंकार : इस पूरे विवाद के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब अलंकार अग्‍निहोत्री शंकराचार्य के शिष्‍य बनेंगे। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई हैं। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है। शंकराचार्य ने फोन पर उनसे बात की और आश्वासन दिया कि सरकार ने आपको बड़ा पद दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में आपको देंगे। शंकराचार्य ने कहा, "एक तो दुख हो रहा है कि आपने कितनी लगन से पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर आप इस पद पर आए होंगे। आज एक झटके में आपका ये पद चला गया। लेकिन, दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है। उससे पूरा सनातनी समाज प्रसन्न है और आपका अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में हम आपको देने के लिए प्रस्तावित करते हैं।
