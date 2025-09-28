बिल्ली के पीछे भागते हुए उबलते दूध में गिरी 16 माह की बच्ची, वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो
आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में उबलते दूध के बर्तन में गिरी 16 माह की बच्ची, दर्दनाक हादसे में गई जान
Andhra Pradesh news in hindi : आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित कोर्रापाडु गांव में एक गुरुकुल विद्यालय में उबलते हुए दूध के बर्तन में गलती से गिरने के कारण 16 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई। दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को बच्ची बिल्ली का पीछा करते हुए विद्यालय के रसोईघर में रखे बर्तन में गिर गई। बच्ची की मां चल्ला कृष्णावेनी स्कूल में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करती हैं। घटना के समय वह कॉफी बनाने के लिए रसोई में गई थीं। अपनी बेटी की चीखें सुनकर, वह उसे बचाने दौड़ीं, उसके जले हुए हिस्से पर पानी डाला और जीजीएच अस्पताल पहुंचाया।
घटना में गंभीर रूप से झुलसने के बाद बच्ची को स्थानीय सरकारी जनरल अस्पताल (जीजीएच) ले जाया गया था, उसके बाद उसे कुरनूल के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। 3 दिन तक उपचार के बाद बच्ची ने 23 सितंबर को दम तोड़ दिया।
इस दर्दनाक हादसे को लेकर लोगों में काफी गु्स्सा है। वे स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय सहिंता (बीएनएस) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
