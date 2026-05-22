गुरुग्राम में भीषण बिजली संकट, ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से कई सेक्टरों की सप्लाई ठप, रैपिड मेट्रो सेवा भी प्रभावित

Publish Date: Fri, 22 May 2026 (22:40 IST)
Updated Date: Fri, 22 May 2026 (22:43 IST)
गुरुग्राम शुक्रवार शाम बड़े बिजली संकट की चपेट में आ गया, जब सेक्टर-72 स्थित 220 KVA पावर सबस्टेशन का मुख्य ट्रांसफॉर्मर अचानक आग लगने के बाद ध्वस्त हो गया। इस घटना से शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली गुल होने का असर रैपिड मेट्रो सेवाओं पर भी पड़ा, जिससे मेट्रो संचालन घंटों तक प्रभावित रहा।
बताया गया कि ट्रैक पर एक मेट्रो ट्रेन खराब हो गई, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेट्रो सेवा बाधित होने से हजारों दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण शहर के सात बड़े पावर सबस्टेशनों को बंद करना पड़ा, जिससे कई रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई।
प्रभावित सबस्टेशनों में सेक्टर-15, सेक्टर-38, सेक्टर-44, सेक्टर-46, सेक्टर-52, सेक्टर-56 और मारुति 66 KVA पावर हाउस शामिल हैं। इसके चलते सेक्टर-38 से लेकर सेक्टर-57 तक, साथ ही सेक्टर-15 पार्ट-1, पार्ट-2 और सेक्टर-18 में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत का काम जारी है, लेकिन इसे पूरी तरह बहाल करने में करीब 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि देर रात तक बिजली आपूर्ति और रैपिड मेट्रो सेवाएं पूरी तरह बहाल कर दी जाएंगी। (प्रतीकात्मक चित्र) Edited by : Sudhir Sharma
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