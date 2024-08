कश्मीर में 43 फीसदी कम बारिश के बीच अभी भी चल रही हीट वेव

Heat wave still continuing in Kashmir amid less rain : हालांकि जम्मू-कश्मीर में 1 जून, 2024 से 7 अगस्त, 2024 तक चालू मौसम के दौरान 43 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है पर अब मौसम विज्ञानियों ने दिन के समय कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है, जबकि कश्मीर संभाग के छिटपुट स्थानों और जम्मू संभाग के कई स्थानों पर देर रात और सुबह के समय हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।