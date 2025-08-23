Dharma Sangrah

Uttarakhand : छात्र ने दी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

रुद्रपुर , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (00:19 IST)
Threat to bomb the school : उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में काशीपुर के एक स्कूल में हुए गोलीकांड के बाद अब बाजपुर क्षेत्र में एक छात्र ने अपने स्कूल को बम से उड़ाने की झूठी धमकी दी है। स्कूल प्रबंधन से सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और स्कूल पहुंचकर जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया। खोजी  कुत्तों की टीम ने भी स्कूल के चप्पे-चप्पे की छानबीन की, लेकिन किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। स्कूल प्रबंधन ने धमकी देने वाले 14 वर्षीय छात्र को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
 
पुलिस ने बताया कि बाजपुर के नैनीताल रोड पर स्थित एक निजी स्कूल को ई-मेल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। स्कूल को बम से उड़ने की धमकी मिलने की सूचना फैलते ही क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंच गए। इनमें से कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से अपने साथ घर ले गए।
इस बीच, स्कूल प्रबंधन ने धमकी देने वाले 14 वर्षीय छात्र को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बाद में काउंसलिंग के बाद पुलिस ने छात्र को अभिभावकों के हवाले कर दिया। स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव इंद्रप्रीत बरार ने बताया कि आरोपी छात्र ने बताया है कि परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर पाने के कारण स्कूल की छुट्टी करवाने के लिए उसने यह योजना बनाई थी।
 
बाजपुर के पुलिस थाना प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी जिसकी पुलिस ने जांच की। लेकिन यह धमकी झूठी पाई गई। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है।
बुधवार को ही जिले के काशीपुर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में एक छात्र ने अपने शिक्षक की डांट और थप्पड़ मारे जाने से नाराज होकर उस पर तमंचे से गोली चला दी थी। गंभीर रूप से घायल शिक्षक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि स्कूली बच्चे इस तरह की घटनाओं को क्यों अंजाम दे रहे हैं?(भाषा)
