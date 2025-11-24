Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






झारखंड के CM हेमंत सोरेन आज करेंगे फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उदघाटन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Jharkhand Chief Minister Hemant Soren will inaugurate Flying Institute today

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

दुमका (झारखंड) , सोमवार, 24 नवंबर 2025 (11:26 IST)
Chief Minister Hemant Soren News : झारखंड के दुमका में पूर्वी क्षेत्र का पहला कमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इसी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उदघाटन करेंगे। यहां हर साल 30 छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आरक्षित छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण होगा। झारखंड सरकार की ओर से संचालित इस इंस्टीट्यूट में प्रत्येक वर्ष 30 योग्य छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 15 सीट आरक्षित श्रेणी की होगी।

खबरों के अनुसार, झारखंड के दुमका में पूर्वी क्षेत्र का पहला कमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इसी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उदघाटन करेंगे। यहां हर साल 30 छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आरक्षित छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण होगा।
ALSO READ: झारखंड विधानसभा के 25 साल, क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन?
झारखंड सरकार की ओर से संचालित इस इंस्टीट्यूट में प्रत्येक वर्ष 30 योग्य छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 15 सीट आरक्षित श्रेणी की होगी। वर्तमान में दुमका में तीन जेलिन एयरकाफ्रट, तीन ग्लाइडर और एक स्टीमी एयरक्राफ्ट है। आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षुओं को नि:शुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी।

प्रशिक्षुओं को 2 चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले चरण में दुमका में कमर्शियल पायलट लाइसेंस विद मल्टी इंजन रेटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण का प्रशिक्षण टाइप रेटिंग ऑन एयर बस ए-320 का दिया जाएगा। पूरी ट्रेनिंग 200 घंटे की होगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन के लिए विस्तृत और कड़े नियम लागू किए हैं।
ALSO READ: झारखंड में सोरेन सरकार का एक साल, शुरू हुआ सेवा अधिकार सप्ताह
डीजीसीए ने सभी एफटीओ के लिए एक समान पाठ्यक्रम और न्यूनतम फ्लाइंग अवधि घंटों में तय किए हैं। इसके लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स का पालन अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण के लिए तमाम तैयारियां व आधारभूत संरचनाएं पूरी कर ली गई है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के ओवैसी, जो जालिम मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels