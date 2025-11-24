झारखंड के CM हेमंत सोरेन आज करेंगे फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उदघाटन

Chief Minister Hemant Soren News : झारखंड के दुमका में पूर्वी क्षेत्र का पहला कमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इसी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उदघाटन करेंगे। यहां हर साल 30 छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आरक्षित छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण होगा। झारखंड सरकार की ओर से संचालित इस इंस्टीट्यूट में प्रत्येक वर्ष 30 योग्य छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 15 सीट आरक्षित श्रेणी की होगी।





वर्तमान में दुमका में तीन जेलिन एयरकाफ्रट, तीन ग्लाइडर और एक स्टीमी एयरक्राफ्ट है। आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षुओं को नि:शुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी।





डीजीसीए ने सभी एफटीओ के लिए एक समान पाठ्यक्रम और न्यूनतम फ्लाइंग अवधि घंटों में तय किए हैं। इसके लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स का पालन अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण के लिए तमाम तैयारियां व आधारभूत संरचनाएं पूरी कर ली गई है।

