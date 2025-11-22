झारखंड में सोरेन सरकार का एक साल, शुरू हुआ सेवा अधिकार सप्ताह

लातेहर में शुक्रवार को सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत विभिन्न प्रखंडो के चयनित पंचायतों में आयोजित शिविर में स्थानिक जनों को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम-2011 में सूचीबद्ध सेवाओं की जानकारी व लाभ प्रदान किया गया।
सेवा का अधिकार सप्ताह में हो रहा समस्याओं का समाधान, आई है आपके द्वार सर्वजन की सरकार…#SarkarApkeDwar #JharkhandSeJohar pic.twitter.com/En2HQLIajh— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) November 21, 2025
शहरकोल पंचायत में भी इस अभियान के तहत लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली और सभी आवेदनों का ससमय एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
शहरकोल पंचायत में ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ के तहत लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली और सभी आवेदनों का ससमय एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।@JharkhandCMO@HemantSorenJMM@prdjharkhand pic.twitter.com/bpF3KOSHCo— DC PAKUR (@dcpakur) November 21, 2025