असम के मुख्यमंत्री हिमंत बोले- जुबिन गर्ग मामले की जांच कराएगी सरकार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गुवाहाटी , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (17:50 IST)
Singer Zubin Garg's death case : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि प्रदेश सरकार गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह को गर्ग की मौत के मामले में राज्यभर में दर्ज कई प्राथमिकियों को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित करने और गहन जांच के लिए एक समेकित मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। असम सरकार ने गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शनिवार को 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की।
 
शर्मा ने कहा कि उन्होंने भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग से भी बात की है और गायक की मौत की परिस्थितियों की विस्तृत जांच का अनुरोध किया है। पहली प्राथमिकी ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ मोरीगांव थाने में दर्ज की गई और इसमें आरोप लगाया गया कि वे (आरोपी) ‘एक साजिश के तहत जुबीन को गाने के बहाने विदेश ले गए लेकिन उनका मकसद उसे मारना था। उन्होंने बताया कि तब से, राज्यभर में कई प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, हमारे प्रिय ज़ुबीन गर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक निधन के संबंध में श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। मैंने पुलिस महानिदेशक को सभी प्राथमिकियों सीआईडी ​​को सौंपने और गहन जांच के लिए एक समेकित मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
 
शर्मा ने कहा, असम पुलिस जुबीन गर्ग की मौत की जांच करेगी और महंत व शर्मा दोनों के साथ-साथ गायक के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा, ऐसी खबरें हैं कि गर्ग को घटना से एक रात पहले एक पार्टी में ले जाया गया था और हम इसकी सत्यता का पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से निधन हो गया था और घटना के समय उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी।
मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक अन्य पोस्ट में कहा, मैंने सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग से बात की और हमारे प्रिय जुबीन गर्ग के असामयिक निधन के कारणों की विस्तृत जांच का अनुरोध किया। उन्होंने मुझे इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। सिंगापुर के अधिकारियों ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा, चूंकि घटनास्थल भारत नहीं था, इसलिए अगर कोई आपराधिक पहलू है तो हम उस देश से जानकारी लेंगे और अगर उन्हें गलत इरादे से असम से ले जाया गया था, तो हम इस पहलू की जांच करेंगे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार गर्ग की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करेगी और अगर किसी के पास कोई जानकारी है या वह गवाह बनना चाहता है, तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी।
असम में 3 दिन का राजकीय शोक : असम सरकार ने गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शनिवार को 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। मुख्य सचिव ने कहा, 20 से 22 सितंबर तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान कोई भी आधिकारिक मनोरंजन, रात्रिभोज या औपचारिक समारोह नहीं होंगे। सम्मान स्वरूप ‘सेवा सप्ताह’ कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य शिविर, टीबी रोगियों के लिए निक्षय मित्र सहायता और वृक्षारोपण अभियान जैसी सेवा-उन्मुख गतिविधियां जारी रहेंगी। (इनपुट एजेंसियां)
