तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की। हालांकि डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला रवि के पास से गुजरी और चंद्रशेखर को अपनी उपाधि दी और उनसे ही इसे प्राप्त किया।

महिला ने बाद में अपना नाम जियां राजन बताया। जियां ने जानना चाहा कि राज्यपाल ने राज्य के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी उपाधि है और इसलिए यह तय करना उनका अपना फैसला है कि उन्हें यह किससे लेनी है। जियां ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने ‘तमिल व तमिलनाडु’ के खिलाफ काम किया है और यह उन्हें परेशान करता है, इसलिए वह उनसे उपाधि नहीं लेना चाहतीं।

कुलपति ने हालांकि मंच पर जियां को राज्यपाल से डिग्री लेने के लिए कहा था लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं थीं। जियां राजन ने कहा कि वह नागरकोइल में एक कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम करती हैं।

उन्होंने कहा कि वह ‘द्रविड़ मॉडल’ में विश्वास करती हैं और उनका फैसला उसी पर आधारित है। बताया जा रहा है कि जियां राजन के पति नागरकोइल शहर में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के पदाधिकारी हैं। (भाषा)

