Year End 2022 पर कर रहे हैं ट्रैवल प्लानिंग? तो ये 7 जगहें हैं बेस्ट

Plan to visit in december : नवंबर की ठंड में नहीं तो वर्ष के अंतिम माह दिसंबर में आप घूमने जा सकते हैं। पूरा अमेरिका और योरप इस माह में छुट्टियों पर रहता है। इस माह में हल्की हल्की ठंड रहती है तो घूमने का मजा ही कुछ ओर रहता है। वर्ष 2022 समाप्त होने वाला है। ऐसे में आप यदि छुट्टियां लेकर कहीं घूमने जा हैं तो हमारी बताई गई जगहों पर जरूर जाएं।

ठंड में इन 7 जगहों पर जरूर जाएं घूमने | Must visit these five places in winter:

1. जैसलमेर : राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर का दौरा करना चाहिए। जैसलमेर स्वर्ण नगरी के रूप में विख्यात है।