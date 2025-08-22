Hanuman Chalisa

Share Bazaar में तेजी पर लगी रोक, Sensex 694 अंक लुढ़का, Nifty में भी आई गिरावट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (16:50 IST)
Share Market Update News : एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी बिकवाली के बीच स्थानीय शेयर बाजार 6 कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 694 अंक और निफ्टी में 214 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, आईटीसी, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, अडाणी पोर्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक और टेक महिंद्रा के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही।
 
बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 693.86 अंक यानी 0.85 प्रतिशत गिरकर 81,306.85 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 708.94 अंक गिरकर 81,291.77 अंक पर आ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 213.65 अंक यानी 0.85 प्रतिशत गिरकर 24,870.10 अंक पर बंद हुआ।
Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex ने लगाया 765 अंक का गोता, Nifty भी 233 अंक लुढ़का
सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, आईटीसी, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, अडाणी पोर्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक और टेक महिंद्रा के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही। दूसरी तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सन फार्मा के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।(भाषा)
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ में जान दांव पर लगाकर ग्रामीणों को बचाने वाले गिरिराज को 12 घंटे में भेंट किया ट्रैक्टर

