Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 320 अंक उछला, Nifty भी 25170 के पार

Advertiesment
हमें फॉलो करें Share Market Update News

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (17:33 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज के कारोबारी सत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन भारत-ईयू ट्रेड डील ने बाजार के सेंटीमेंट को बूस्ट करने में अहम भूमिका निभाई। भारत-यूरोपीय संघ ट्रेड के चलते भारतीय शेयर बाजार आज हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,857.48 और निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,175.40 पर रहा।

खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार में आज के कारोबारी सत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन भारत-ईयू ट्रेड डील ने बाजार के सेंटीमेंट को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत-यूरोपीय संघ ट्रेड के चलते भारतीय शेयर बाजार आज हरे निशान में बंद हुए।
ALSO READ: Share Bazzar में भारी गिरावट, बिकवाली के दबाव में Sensex 770 अंक लुढ़का, Nifty भी आया 25050 के नीचे
कारोबार के अंत में सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,857.48 और निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,175.40 पर रहा। मेटल सेक्टर ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए करीब 3 प्रतिशत की छलांग लगाई। इसके अलावा आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली।
 
बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 454.58 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 451.56 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.02 लाख करोड़ रुपए घटा है।
ALSO READ: ट्रंप के नरम रुख से Share Bazaar में आई बहार, Sensex 398 अंक उछला, Nifty भी 25300 के करीब, निवेशकों ने कमाए 4.5 लाख करोड़
कुल 4,473 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला। इसमें से 1,947 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। वहीं 2,345 शेयरों में गिरावट देखी गई जबकि 181 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए। इसके अलावा 80 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ।
ALSO READ: Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन गिरावट, Sensex 271 अंक लुढ़का, Nifty आया 25200 के नीचे
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मजबूती देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 338 अंक या 0.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,483.65 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 66.60 अंक या 0.41 प्रतिशत की मजबूती के साथ 16,419.35 पर बंद हुआ।

इससे पहले यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने एक बार फिर बाजार पर दबाव बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 769.67 अंक यानी 0.94% गिरावट के साथ 81537.70 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 241.25 अंक यानी 0.95% गिरावट के साथ 25,048.65 अंक पर आ गया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

India EU Trade Deal : इम्पोर्टेड लग्जरी कारें होंगी सस्ती, टैरिफ 110% से घटकर 10%, भारत-EU में 18 साल बाद FTA

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels