Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन गिरावट, Sensex 245 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 14 जनवरी 2026 (16:39 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। बीएसई सेंसेक्स 244 अंक की गिरावट के साथ आज 83382.71 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 66 अंक टूटकर 25665.60 अंक पर बंद हुआ। कोटक महिंद्रा, टाटा एलेक्सी, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब और मफसिस क्रमशः 80.27 फीसदी, 5.01 फीसदी, 3.18 फीसदी, 3.11 फीसदी और 2.86 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कोटक महिंद्रा, टाटा एलेक्सी, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब और मफसिस क्रमशः 80.27 फीसदी, 5.01 फीसदी, 3.18 फीसदी, 3.11 फीसदी और 2.86 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे। ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की पूरी टैरिफ पॉलिसी को लेकर फैसले से पहले घरेलू स्टॉक मार्केट में आज बिकवाली का दबाव बना रहा।

इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सों की बात करें तो सेंसेक्स आज 244.98 प्वाइंट्स यानी 0.29% की फिसलन के साथ 83,382.71 और निफ्टी 66.70 अंक यानी 0.26% की गिरावट के साथ 25,665.60 पर बंद हुआ है। बीएसई पर आज 4344 शेयरों की ट्रेडिंग हुई। इसमें 2012 शेयर मजबूत हुए तो 2153 में गिरावट रही जबकि 179 में कोई बदलाव नहीं हुआ।
इसके अलावा 88 शेयर एक साल के हाई और 222 शेयर एक साल के निचले स्तर पर आ गए। भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.77 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है।
गुरुवार (15 जनवरी) को ट्रेडिंग सेशन के दौरान बाजार बंद रहेगा। इसको लेकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
