Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन गिरावट, Sensex 102 अंक टू्टा, Nifty भी आया नीचे
मुंबई , बुधवार, 7 जनवरी 2026 (16:58 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ आज 84,961.14 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक फिसलकर 26,140.75 अंक पर बंद हुआ। पिछले 3 दिन में बीएसई सेंसेक्स 1,100 अंक से अधिक गिर चुका है। इस दौरान निफ्टी 50 में भी करीब 1% की गिरावट आई है। इसकी वजह बड़े शेयरों में बिकवाली, बढ़ती भू-राजनीतिक चिंताएं और वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेत हैं।
खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ आज 84,961.14 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक फिसलकर 26,140.75 अंक पर बंद हुआ। पिछले 3 दिन में बीएसई सेंसेक्स 1,100 अंक से अधिक गिर चुका है। इस दौरान निफ्टी 50 में भी करीब 1% की गिरावट आई है। इसकी वजह बड़े शेयरों में बिकवाली, बढ़ती भू-राजनीतिक चिंताएं और वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेत हैं।
इन कारणों से निवेशकों का भरोसा कम हो गया है। जो गिरावट पहले थोड़ी-बहुत लग रही थी, वह अब तेज हो गई है। इस हफ्ते बाजार लाल निशान में ही रहा है। इंडेक्स के बड़े और अहम शेयरों में लगातार हो रही बिकवाली ने बाजार को नीचे खींचने में बड़ी भूमिका निभाई है। वैश्विक अनिश्चितताओं और शेयर बाजार में ऊंचे मूल्यांकन के बीच बीएसई का प्रमुख मानक सूचकांक सेंसेक्स वर्ष 2026 के अंत तक 93,918 अंक तक पहुंच सकता है।
संपत्ति प्रबंध कंपनी क्लाइंट एसोसिएट्स (CA) ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, सेंसेक्स दिसंबर, 2026 तक अपने मौजूदा स्तर 84,805 के मुकाबले करीब 11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 93,918 अंक तक पहुंच सकता है।
वहीं भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.37 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.46 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है।
भारतीय शेयर बाजारों में इससे पहले यानी बुधवार को भी दिन तेज गिरावट देखने को मिली थी। बीएसई सेंसेक्स 376.28 अंक या 0.44 फीसदी की गिरावट के साथ 85,063.34 के स्तर पर बंद हुआ था, वहीं निफ्टी 71.60 अंक या 0.27 फीसदी की गिरावट के साथ 26,178.70 के स्तर पर बंद हुआ था। एशियाई बाजारों के मजबूत रुख के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई थी।
Edited By : Chetan Gour
अगला लेख