लैंसकार्ट आईपीओ का आज आखिरी दिन, जानिए क्या है प्राइस बैंड, GMP और लॉट साइज?

lenskart ipo : आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के IPO का आज आखिरी दिन है। 7,278.02 करोड़ के इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। यह आईपीओ 2.01 गुना से अधिक सब्सक्राइब हो चुका है। आज भी इस पब्लिक ऑफर का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) सकारात्मक दिखाई दे रहा है।

हाई वैल्यूएशन की चिंताओं के बावजूद लेंसकार्ट को सभी श्रेणियों के निवेशकों से मजबूत डिमांड देखने को मिली है। अब तक इसे रिटेल निवेशकों से 3.33 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों से 1.88 गुना और योग्य संस्थागत खरीदार (QIB) से 1.64 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है।

यह आईपीओ 2,150 करोड़ के नए शेयर और 5,128.02 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल (OFS) से मिलकर बना है। IPO का प्राइस बैंड 381 से 402 रुपए है। इसमें रिटेल निवेशक 37 शेयरों के एक लॉट के लिए न्यूनतम 14,874 रुपए का निवेश कर सकते हैं।

IPO खुलने के दिन के इसका GMP 95 रुपए था। इसके बाद भी ग्रे मार्केट में लेंसकार्ट के शेयर पॉजिटिव बने हुए हैं, जो लिस्टिंग गेन के प्रति बाजार के रुख को दिखाते है। फिलहाल इसका GMP 59 रुपए प्रति शेयर है। इससे बोली लगाने वाले निवेशकों को करीब 15% का लिस्टिंग गेन की संभावना है।

कई विशेषज्ञों ने इसके हाई वैल्यू को लेकर चिंता जताई है। हालांकि कंपनी में दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं भी बनी हुई है। 6 नवंबर को शेयरों का आवंटन किया जा सकता है। BSE और NSE पर सोमवार, 10 नवंबर 2025 को शेयरों की लिस्टिंग हो सकती है।

