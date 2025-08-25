Dharma Sangrah

Share bazaar: वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में रही तेजी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (12:04 IST)
Share bazaar News:  वैश्विक शेयर बाजारों (global stock markets) में तेजी के अनुरूप सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में 285.62 अंक चढ़कर 81,592.47 अंक पर और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) 91.25 अंक की बढ़त के साथ 24,961.35 अंक पर पहुंच गया।
 
इन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव : सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील के शेयर लाभ में रहे। भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल और आईटीसी के शेयर नुकसान में रहे।ALSO READ: GST स्लैब से चढ़ा शेयर बाजार, क्या होगा भारत से अमेरिका, चीन संबंधों का असर?
 
एशियाई (Asian) और अमेरिकी (American) बाजारों में : एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, हांगकांग का हैंगसेंग फायदे और जापान का निक्की 225 फायदे में रहे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।ALSO READ: Gold : सोना या शेयर बाजार, पिछले सालों में किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न
 
ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 67.79 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) शुक्रवार को लिवाल रहे : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.09 प्रतिशत की चढ़कर 67.79 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को लिवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,622.52 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

