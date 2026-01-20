rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex 1066 अंक फिसला, Nifty भी लुढ़का

Advertiesment
हमें फॉलो करें Share Market Update

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (16:39 IST)
Share Market Update News : शेयर मार्केट में मंगलवार को भूचाल आ गया। भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1065.71 अंक फिसलकर 82180.47 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 353.00 अंक लुढ़ककर 25232.50 अंक पर बंद हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) शेयरों पर बिकवाली का सबसे ज्यादा असर हुआ, जिससे प्रमुख सूचकांक 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए। बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए घटकर 456 लाख करोड़ रुपए रह गया।
 
खबरों के अनुसार, शेयर मार्केट में मंगलवार को भूचाल आ गया। भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1065.71 अंक फिसलकर 82180.47 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 353.00 अंक लुढ़ककर 25232.50 अंक पर बंद हुआ।
ALSO READ: Share Bazaar ऊपरी स्तर से फिसला, Sensex 188 अंक चढ़ा, Nifty भी 25600 के पार
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) शेयरों पर बिकवाली का सबसे ज्यादा असर हुआ, जिससे प्रमुख सूचकांक 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए। बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए घटकर 456 लाख करोड़ रुपए रह गया। विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों के निराशाजनक नतीजों और कमजोर आउटलुक ने आईटी शेयरों पर दबाव बनाया।
 
अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता और अमेरिका-यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव ने वैश्विक बाजारों में बेचैनी बढ़ा दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।
ALSO READ: Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन गिरावट, Sensex 245 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा
सरकारी बैंकों के शेयरों पर दबाव रहा और पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% से ज्यादा लुढ़क गया, जिसने बाजार की गिरावट को और गहरा किया। ब्रेंट क्रूड 0.11% चढ़कर 64.01 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जिससे महंगाई और सरकारी खर्च को लेकर चिंता बढ़ी।
ALSO READ: Share Bazaar लगातार 5वें दिन लुढ़का, Sensex 605 अंक फिसला, Nifty में भी आई गिरावट
इस बीच चांदी में तूफानी तेजी आई। चांदी में 7000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। दक्षिण भारत के सराफा बाजार में चांदी ने 3.30 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं सोने की कीमत भी 1,47,596 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। इसमें लगभग 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। सोने ने भी अब तक का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels