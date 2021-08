गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के पास पहुंचने के लिए उमड़ा भीड़ का सैलाब, हुआ सबसे भव्य स्वागत (वीडियो)

's Golden boy @Neeraj_chopra1 is back from #Tokyo2020



The whole nation is cheering for you and we are all super proud and excited. Welcome back champ#Cheer4India #Olympics@PMOIndia @ianuragthakur @NisithPramanik @WeAreTeamIndia @afiindia @Adille1 @ddsportschannel pic.twitter.com/V0fZmHJvDr