इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देश

indian population in qatar: आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी बता रहे हैं जहां एक समय पर केवल एक विशाल, बंजर रेगिस्तान था और जीवनयापन करना बेहद मुश्किल था। यहां न तो पर्याप्त पानी था, न हरियाली, और न ही कोई प्राकृतिक संसाधन। लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने जैसे कामों पर निर्भर थे। लेकिन, आज ये देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ये देश है कतर और यहां 25% भारतीय आबादी रहती है। आइए, कतर की इस विकास गाथा और इसमें भारतीय समुदाय की भूमिका को विस्तार से समझते हैं।





'काला सोना' ने बदली किस्मत: तेल और गैस का खजाना

कतर की किस्मत का ताला तब खुला जब 1939 में दुखान (Dukhan) क्षेत्र में तेल की खोज हुई। इस खोज ने देश में धन का एक नया द्वार खोल दिया। अगले कुछ दशकों में, कतर ने इस 'काला सोना' का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किया। जैसे-जैसे साल बीतते गए, कतर ने तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का उपयोग करके आधुनिक शहरों का निर्माण किया, अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया, और खुद को दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक में बदल दिया।





आजादी और आधुनिकीकरण: कतर को 1971 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली और उसके बाद उसने तेज़ी से आधुनिकीकरण की राह पकड़ी।

अर्थव्यवस्था का आधार: आज, कतर की अर्थव्यवस्था का लगभग 70% हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित है।

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक: कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।





कैसे हुआ कतर का विकास

कतर की इस शानदार विकास यात्रा में भारतीय समुदाय का योगदान अविस्मरणीय है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कतर की कुल 28 लाख की आबादी में से लगभग 7 से 8 लाख लोग भारतीय हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है। यह समुदाय कतर के निर्माण और विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है।

हर क्षेत्र में आगे हैं भारतीय: कतर में भारतीय समुदाय में हर तरह के लोग शामिल हैं – कुशल और अकुशल कामगार, जो विशाल निर्माण परियोजनाओं को गति देते हैं; आईटी विशेषज्ञ जो देश के तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं; डॉक्टर और स्वास्थ्य पेशेवर, जो देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहारा देते हैं; और व्यापारी, जो अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।

भारतीयों का प्रभाव: कतर में रहने वाले भारतीय, देश की अर्थव्यवस्था में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय स्कूल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मंदिर यहां भारतीय संस्कृति की जीवंतता को बनाए रखते हैं।





कैसे हैं कतर और भारत के संबंध

कतर के लिए भारत केवल कामगारों का स्रोत नहीं है, बल्कि एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा कतर से आयात करता है, जिससे दोनों देशों के बीच एक मज़बूत आर्थिक संबंध बनता है।

यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक रेगिस्तानी भूमि, जिसने कभी खाद्यान्न की कमी देखी थी, आज अपने संसाधनों की मदद से, एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र बन गया है।

