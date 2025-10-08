आजम खान ने अपनी शर्त मनवाकर की अखिलेश यादव से मुलाकात, जानिए क्या हुई बात

अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पार्टी की धड़कन हैं और सपा में ही रहेंगे।

मीडिया खबरों के मुताबिक मुलाकात में आजम खान ने अपनी शर्तें रखी, जिसे अखिलेश यादव को मानना पड़ा। आजम खान ने साफ कहा था कि इस मुलाकात में कोई तीसरा नहीं होगा। इसके चलते अखिलेश ने रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही छोड़ दिया। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma