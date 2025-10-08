Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आजम खान ने अपनी शर्त मनवाकर की अखिलेश यादव से मुलाकात, जानिए क्या हुई बात

Advertiesment
हमें फॉलो करें Akhilesh Yadav

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रामपुर , बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (22:30 IST)
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान की रामपुर में आज मुलाकात हुई। आजम खान के जेल से छूटने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। आजम खान भी खुद अखिलेश को रिसीव करने आए और गले भी लगाया। करीब 23 महीने बाद यह मुलाकात हुई। 
ALSO READ: Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लान
मुलाकात के बाद आजम खान ने पत्रकारों को कहा कि मुलाकात में क्या था यह हमारे और उनके (अखिलेश यादव) बीच की बात है जिसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते लेकिन हां, उनकी अपनी जिम्मेदारी थी और मेरी रिश्तों की जिम्मेदारी थी क्योंकि उस परिवार से आधी सदी के रिश्ते हैं।
क्या बोले अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पार्टी की धड़कन हैं और सपा में ही रहेंगे।   
मीडिया खबरों के मुताबिक मुलाकात में आजम खान ने अपनी शर्तें रखी, जिसे अखिलेश यादव को मानना पड़ा। आजम खान ने साफ कहा था कि इस मुलाकात में कोई तीसरा नहीं होगा। इसके चलते अखिलेश ने रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही छोड़ दिया। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

PM मोदी ने किया नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन, खूबियां जान हो जाएंगे हैरान

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels