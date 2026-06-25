Flat Vastu Tips: फ्लैट में रह रहे लोगों के लिए वास्तु के 5 टिप्स

Multi-Storey Apartment Vastu: आजकल शहरों में फ्लैट कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। चूंकि फ्लैट पहले से बने-बनाए होते हैं, इसलिए इनमें पूरी तरह से वास्तु के नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन छोटे-छोटे बदलावों और सही अरेंजमेंट से आप अपने फ्लैट के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं।ALSO READ: Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत आजकल शहरों में फ्लैट कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। चूंकि फ्लैट पहले से बने-बनाए होते हैं, इसलिए इनमें पूरी तरह से वास्तु के नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन छोटे-छोटे बदलावों और सही अरेंजमेंट से आप अपने फ्लैट के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं।

यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं, तो इन 5 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स का ध्यान जरूर रखें:

1. मुख्य द्वार की दिशा फ्लैट का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अत: फ्लैट का मुख्य दरवाजा उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है।

उपाय: यदि आपका मुख्य द्वार गलत दिशा में है, तो दरवाजे के ठीक बाहर स्वास्तिक या ॐ का चिह्न लगाएं और प्रवेश द्वार को हमेशा साफ-सुथरा और अच्छी रोशनी से भरपूर रखें।

2. रसोई घर का सही कोना रसोई घर हमारी सेहत और समृद्धि से जुड़ा होता है। फ्लैट्स में अक्सर किचन की दिशा को लेकर समझौता करना पड़ता है। बता दें कि वास्तु के अनुसार किचन हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में होना चाहिए।

उपाय: यदि किचन इस दिशा में नहीं है, तो कम से कम अपना गैस स्टोव (चूल्हा) इस तरह रखें कि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। पानी का सिंक और गैस स्टोव कभी भी एक ही लाइन में या बिल्कुल पास-पास नहीं होने चाहिए।

3. मास्टर बेडरूम की स्थिति बेडरूम हमारी मानसिक शांति और रिश्तों में मधुरता के लिए जिम्मेदार होता है। इसी कारण फ्लैट का मास्टर बेडरूम हमेशा दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) दिशा में होना चाहिए।

4. बालकनी और खिड़कियां फ्लैट्स में वेंटिलेशन और धूप के लिए बालकनी सबसे बड़ा जरिया होती हैं। इसीलिए फ्लैट की बालकनी और बड़ी खिड़कियां उत्तर या पूर्व दिशा में होनी चाहिए ताकि सुबह की ताजी हवा और सकारात्मक सूर्य की किरणें घर में आ सकें।

उपाय: यदि बालकनी दक्षिण या पश्चिम में है, तो वहां भारी गमले या पौधे रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। बालकनी में कभी भी कबाड़ इकट्ठा न होने दें।

5. टॉयलेट और वॉशरूम की दिशा मल्टी-स्टोरी फ्लैट्स में अक्सर टॉयलेट गलत जगह बने होते हैं, जो सबसे बड़ा वास्तु दोष पैदा करते हैं। टॉयलेट कभी भी घर के केंद्र यानी ब्रह्मस्थान या उत्तर-पूर्व अर्थात् ईशान कोण में नहीं होना चाहिए।

उपाय: यदि टॉयलेट गलत दिशा में है, तो उसके अंदर एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक (Rock Salt) भरकर रख दें। यह नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हर 15 दिन में इस नमक को बदल दें और टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें।

क्विक टिप: फ्लैट में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए हर कोने में दिन में कम से कम एक बार रोशनी जरूर करें, और घर के उत्तर-पूर्व कोने में एक छोटा सा इनडोर प्लांट- जैसे मनी प्लांट या पीस लिली रखें।