बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासन

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (15:41 IST)
Stress Relief Yoga: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। योगासन आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यहां हम आपको 5 ऐसे योगासनों के बारे में बताएंगे, जो मानसिक शांति और तनाव कम करने में मदद करते हैं।
 

यहां जानें 7 सरल रोगासन के बारे में...

 
1. तनाव कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे शक्तिशाली है। 
 
2. इसके बाद अनुलोम-विलोम करें, जो नसों को शांत करता है। 
 
3. बालासन (Childs Pose) मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है और थकान दूर करता है। 
 
4. वृक्षासन एकाग्रता बढ़ाता है, जबकि शवासन पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। 
 
5. रोज सिर्फ 15 मिनट का अभ्यास आपको डिप्रेशन और एंग्जायटी से कोसों दूर रखेगा।
 
6. विपरीत करणी आसन से रक्त संचार में सुधार होता है और तनाव कम होता है।
 
7. सर्वांगासन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है।
 
 

FAQs:

 
1. क्या योग से मानसिक तनाव कम किया जा सकता है?
उत्तर: हां, योग मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह शरीर को आराम देता है और मानसिक शांति प्रदान करता है।
 
2. कौन से योगासन मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं?
उत्तर: विपरीत करणी, भ्रामरी प्राणायाम, और सर्वांगासन जैसे योगासन मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होते हैं।
 
3. योग करने का सबसे सही समय क्या है? 
सुबह सूर्योदय के समय, खाली पेट।
 
4. क्या योग से एंग्जायटी ठीक हो सकती है? 
नियमित अभ्यास से इसमें चमत्कारिक लाभ मिलता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

