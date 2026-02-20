बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासन

, शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (15:41 IST)

Stress Relief Yoga: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। योगासन आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यहां हम आपको 5 ऐसे योगासनों के बारे में बताएंगे, जो मानसिक शांति और तनाव कम करने में मदद करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। योगासन आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यहां हम आपको 5 ऐसे योगासनों के बारे में बताएंगे, जो मानसिक शांति और तनाव कम करने में मदद करते हैं।

यहां जानें 7 सरल रोगासन के बारे में... 1. तनाव कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे शक्तिशाली है।

2. इसके बाद अनुलोम-विलोम करें, जो नसों को शांत करता है। 3. बालासन (Childs Pose) मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है और थकान दूर करता है।

4. वृक्षासन एकाग्रता बढ़ाता है, जबकि शवासन पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है।

5. रोज सिर्फ 15 मिनट का अभ्यास आपको डिप्रेशन और एंग्जायटी से कोसों दूर रखेगा। 6. विपरीत करणी आसन से रक्त संचार में सुधार होता है और तनाव कम होता है।

7. सर्वांगासन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है।

FAQs: 1. क्या योग से मानसिक तनाव कम किया जा सकता है? उत्तर: हां, योग मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह शरीर को आराम देता है और मानसिक शांति प्रदान करता है।

2. कौन से योगासन मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं? उत्तर: विपरीत करणी, भ्रामरी प्राणायाम, और सर्वांगासन जैसे योगासन मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होते हैं।

3. योग करने का सबसे सही समय क्या है? सुबह सूर्योदय के समय, खाली पेट। 4. क्या योग से एंग्जायटी ठीक हो सकती है?