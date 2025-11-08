Bigg Boss 19: गेट खोल दो इनके लिए, अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर फरहाना पर भड़के सलमान खान

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का इस हफ्ते का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। इस हफ्ते सलमान पूरे स्वैग में नजर आने वाले हैं। वह कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाने वाले हैं। सलमान, फरहाना भट्ट को भी घटिया भाषा का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाने वाले हैं।

सलमान फरहाना को फिर वो डिक्शनरी दिखाएंगे जिसमें उनके द्वारा कहे गए शब्द लिखे होंगे। इतना ही नहीं, फरहाना को टीवी पर सवाल उठाने को लेकर भी फटकार लगने वाली है। हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है।

Weekend Ka Vaar bana Farrhana ke liye shocking! Salman ne kiya unhe confront stage par.



Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par.



Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/TghjTsnJeE — JioHotstar Reality (@HotstarReality) November 8, 2025

प्रोमो में सलमान अपने हाथ में एक किताब पकड़े दिख रहे हैं। उसपर लिखा है 'फरहाना अपशब्द कोष'। वह कहते हैं, फरहाना आपने क्या कहा था- बी ग्रेड लोग। सलमान किता पढ़ते हुए कहते हैं- गंदी नाली का कीड़ा, गवार... आप नेशनल टीवी पर ये सब बोल रही हैं।

सलमान खान कहते हैं, आप यह क्या कहती रहती हैं कि टेलीविजन नहीं करना चाहती। ये क्या कर क्या रही हैं आप। ये शो मेरी वजह से है। लोग दूसरे लोगों को जान रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं कि आपके जैसे इंसान को कोई नहीं पसंद करेगा क्योंकि मेरी वजह से। यह शो और मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है। आपको इस घर में कोई नहीं रोकेगा। गेट खोल दो इनके लिए।

बता दें कि फरहाना ने हाल ही में टीवी पर काम ना करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, मैंने थियेटर किया है। इस पर गौरव खन्ना कहते हैं, क्यों थियेटर वाले टीवी नहीं करते क्या? इस पर फरहाना कहती हैं, मैं तो नहीं करूंगी। मुझे लगता है मैं अपना थियेटर जाया कर दूंगी।