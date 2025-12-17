धुरंधर दूसरे सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली पहली हिंदी फिल्म

हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में ‘धुरंधर’ ने एक और ऐसा अध्याय जोड़ दिया है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फिल्म ने दूसरे हफ्ते में महज पांच दिनों, यानी शुक्रवार से मंगलवार के बीच, 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऐसा कारनामा इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने नहीं किया था।

पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी पीछे छूटा अब तक दूसरे हफ्ते की सबसे बड़ी कमाई का रिकॉर्ड ‘पुष्पा 2’ हिंदी संस्करण के नाम था, जिसने पूरे सात दिनों में 199 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। लेकिन ‘धुरंधर’ ने यह आंकड़ा सिर्फ पांच दिनों में पार कर लिया और सीधे इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली।

वर्किंग डे पर भी जबरदस्त कमाई फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका दूसरा मंगलवार साबित हुआ। बिना किसी डिस्काउंट टिकट प्राइसिंग के, एक वर्किंग डे पर, वह भी ए-सर्टिफाइड फिल्म के लिए, ऐसा कलेक्शन (32.10 करोड़ रुपये) वाकई चौंकाने वाला है। 12वें दिन का बिजनेस यह दिखाता है कि दर्शकों का क्रेज अभी भी बरकरार है और फिल्म की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही।





आने वाली फिल्मों के लिए बड़ी चुनौती बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ की आंधी को देखते हुए आने वाली बड़ी रिलीज़ के लिए राह आसान नहीं दिख रही। चाहे इस शुक्रवार रिलीज़ होने वाली ‘अवतार’ हो या फिर क्रिसमस के आसपास आने वाली फिल्में, सभी को ‘धुरंधर’ से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ट्रेड का मानना है कि फिल्म की मजबूत पकड़ आने वाले दिनों में भी बनी रह सकती है।

दूसरे हफ्ते की दिनवार कमाई ने बढ़ाया उत्साह दूसरे हफ्ते में ‘धुरंधर’ ने हर दिन शानदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को 34.70 करोड़ रुपये, शनिवार को 53.70 करोड़ रुपये और रविवार को 58.20 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसके बाद सोमवार को फिल्म ने 31.80 करोड़ रुपये और मंगलवार को 32.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इन आंकड़ों के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन अब 428.50 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

हिंदी सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क ‘धुरंधर’ की यह सफलता सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं है, बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क है। जिस तरह से फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी रफ्तार बनाए रखी है, उसने यह साफ कर दिया है कि कंटेंट और दर्शकों का जुड़ाव मिल जाए, तो रिकॉर्ड टूटना तय है।