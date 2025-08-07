sawan somwar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वॉर 2 की रिलीज से पहले रितिक रोशन-जूनियर एनटीआर के बीच छिड़ी जंग, साउथ स्टार ने दी चुनौती

Advertiesment
हमें फॉलो करें War 2

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (13:58 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर जल्द ही 'वॉर 2' में नजर आने वाले हैं। फिल्म में दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं इस फिल्म की रिलीज से पहले रितिक और एनटीआर के बीच सोशल मीडिया पर मजेदार नोकझोंक चल रही है। 
 
रितिक रोशन और एनटीआर के बीच चल रही नोकझोंक ने आज एक नया मोड़ ले लिया है, और फैंस इस टक्कर को खूब पसंद कर रहे हैं। वॉर 2 में होने वाले उनके आमने-सामने के मुकाबले पर सोशल मीडिया पर शुरू हुई मज़ाकिया बहस अब सड़कों तक पहुँच गई है — सचमुच।
 
एक साहसी और मज़ेदार कदम उठाते हुए, एनटीआर ने रितिक रोशन के घर के बाहर एक विशाल बिलबोर्ड लगवा दिया जिसमें लिखा था: घुंघरू टूट जाएंगे पर हम से ये वॉर जीत नहीं पाओगे! #NTRvsHrithik
 
ऋतिक ने इस बिलबोर्ड की तस्वीर साझा करते हुए एक तीखा और मज़ेदार जवाब दिया जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने लिखा, ठीक है जूनियर एनटीआर, अब तुमने सच में हद कर दी — मेरे घर के नीचे बिलबोर्ड भेजकर! चलो, चुनौती स्वीकार की। याद रखना, तुमने खुद ये शुरू किया है। #9DaysToWar2
 
यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और वॉर 2 के रिलीज से ठीक 9 दिन पहले, इस मस्ती भरे टकराव ने फिल्म की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। फैंस अब इस टक्कर को '2025 की सबसे बड़ी भिड़ंत' कह रहे हैं, और स्क्रीन पर ही नहीं, स्क्रीन के बाहर भी धमाका तय है।
 
फिल्म 'वॉर 2' का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा द्वारा किया गया है, इसमें रितिक रोशन, एनटीआर और कियारा आडवाणी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वॉर 2 के बहुप्रतीक्षित डांस-ऑफ जनाब ए आली की पहली झलक आई सामने, दिखेगा रितिक vs एनटीआर का धमाका

सम्बंधित जानकारी

होम
श्रावण मास
Shorts
फोटो
Reels