दर्शकों के दिल पर फिर छाया छाया 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', टीवी और स्ट्रीमिंग पर पार किए 1.6 बिलियन मिनट

भारतीय टीवी के सबसे आइकॉनिक शोज में से एक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' 29 जुलाई को स्टार प्लस पर अपने दूसरे सीजन के साथ लौटा और इसका रिस्पॉन्स वाकई में जबरदस्त रहा। लॉन्च वीक में ही शो ने 1.659 बिलियन मिनट्स का वॉच टाइम हासिल किया है।

यह एक बार फिर साबित हो गया कि इस शो की पहचान आज भी इंडियन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कायम है। इस रिवाइवल ने जहां पुराने दर्शकों की यादें ताज़ा कर दीं, वहीं नई जनरेशन से भी जबरदस्त कनेक्शन बना लिया। सिर्फ पहले चार दिनों में शो को टीवी पर 31.1 मिलियन लोगों ने देखा, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी लाखों लोग जुड़े।

लॉन्च एपिसोड को अकेले स्टार प्लस पर 15.4 मिलियन व्यूअर्स ने देखा, जिससे यह हाल के समय का सबसे हाई-रेटेड फिक्शन प्रीमियर बन गया। ये आंकड़े इसे भारत में टीवी और डिजिटल दोनों पर अब तक का सबसे बड़ा GEC फिक्शन लॉन्च साबित करते हैं।

शो की जबरदस्त वापसी ये दिखाती है कि दर्शकों में डेली फिक्शन कंटेंट को लेकर दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है, खासकर जब टीवी देखने की आदतें अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ मिल रही हैं। इससे ये भी साफ होता है कि अब भारतीय दर्शक लंबी कहानियों को देखने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं, जहां पुरानेपन की यादें और आज की नई सोच एक साथ जुड़ रही हैं।

हेड ऑफ क्लस्टर, एंटरटेनमेंट, जीयोस्टार, सुमंता बोस, कहते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी" की वापसी ने ये साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी की ताकत कभी कम नहीं होती। हमने इस शो को दो नजरिए से लॉन्च किया एक तो लोगों की यादों से जुड़े इस आइकोनिक शो की नॉस्टेल्जिया को फिर से जगाना और दूसरा, आज के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए इसे नए जमाने की कहानी और अनुभव के साथ पेश करना।

ऑनलाइन भी शो ने जबरदस्त हलचल मचाई है, 17,300 से ज़्यादा मेंशन्स के साथ, जिसमें 86% लोग इसे लेकर पॉज़िटिव थे। ये भावनात्मक जुड़ाव, फैंस की एक्साइटमेंट और स्टार कास्ट की तारीफ़ की वजह से हुआ। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के इस दमदार नए सीज़न ने डिजिटल दौर में अपॉइंटमेंट व्यूइंग का मतलब ही बदल दिया है।