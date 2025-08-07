Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ऐश्वर्य ठाकरे की निशानची का दमदार पोस्टर आया सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का टीजर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Nishanchi Movie Poster

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (14:49 IST)
अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया ने अपनी आने वाली फिल्म 'निशानची' की पहली झलक से ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश की गई इस झलक ने दिखाया कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन और हंसी से भरपूर पल होंगे। 
 
फिल्म की कहानी दो भाइयों की है, जो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी सोच और जिंदगी के रास्ते एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उनके किए गए फैसले ही उनके भाग्य को तय करते हैं। उत्साह को और बढ़ाते हुए, फिल्म निशानची का एक नया पोस्टर जारी किया गया है। 
 
इस पोस्टर के साथ धमाकेदार ऐलान किया गया है कि फिल्म का टीजर कल यानी 8 अगस्त को रिलीज होगा। यह पोस्टर देसी सिनेमा की पूरी झलक दिखाता है यानी बोल्ड, अलग-अलग भावनाओं से भरा और पूरी तरह से ड्रामे से भरपूर। यह एक ऐसी कहानी का वादा करता है जहां प्यार, बदला और किस्मत आपस में टकराते हैं।
 
यह फिल्म ऐश्वर्य ठाकरे की एक्टिंग की शानदार शुरुआत है, जिसमें वह एक दमदार डबल रोल में दिखेंगे। उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनीका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे।
 
जार पिक्चर्स के बैनर तले अजय राय और रंजन सिंह द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म निशानची को फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर बनाया गया है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है और कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है। यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हो रही है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नेटफ्लिक्स के आगामी ड्रामा इंस्पेक्टर जेंडे के निर्माता बने ओम राउत, बोले- यह मेरे पिता का सपना था...

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels