वॉर 2 के जनाब ए आली गाने में एनटीआर के बेजोड़ मूव्स और करिश्मे से जीता फैंस का दिल

साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वॉर 2' के गाने 'जनाब ए आली' का टीज़र रिलीज़ हो गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एनटीआर की धमाकेदार उपस्थिति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रितिक रोशन के साथ इस गाने ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों और दर्शकों के कमेंट्स की बाढ़ ला दी है, जो इस गाने और एनटीआर के डांस मूव्स की तारीफ़ करते नहीं थक रहे।

जूनियर एनटीआर के लाजवाब मूव्स न सिर्फ़ स्टाइलिश हैं, बल्कि गाने की तेज़ ऊर्जा और धमाकेदार बीट्स के साथ भी पूरी तरह मेल खाते हैं। एनटीआर निस्संदेह वॉर 2 का ख़ास हिस्सा हैं। आरआरआर में नाटू-नाटू गाने में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार भी जीता।

कई लोग एनटीआर की अद्भुत नृत्य कुशलता की सराहना कर रहे हैं, जो इस ट्रैक के पूरे माहौल को और भी बेहतर बना देती है।

The dance WAR you’ve been waiting for is almost here. Here’s the tease... #JanaabeAali full song in theatres only! pic.twitter.com/iUgdEWZbJ1#War2 releasing in Hindi, Telugu and Tamil in cinemas worldwide on 14th August.@ihrithik | @advani_kiara | #AyanMukerji | @ipritamofficial… — Jr NTR (@tarak9999) August 7, 2025

एक ने लिखा, 'वाह, हमारे जूनियर एनटीआर कमाल कर रहे हैं। एक और ने कहा, 'जय एनटीआर, कमाल के स्टेप्स।' जबकि एक ने कहा, 'जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में ऋतिक को पछाड़ दिया है।' आखिर में एक ने लिखा, 'मिस्टर जेएनटीआर, आपने तो कमाल ही कर दिया।'

फिल्म में एनटीआर के किरदार को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है। उम्मीद है कि एनटीआर एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो कहानी में एक अनोखापन लाएगा, टीज़र से पता चलता है कि उनका किरदार दमदार और गहराई से भरपूर है। एनटीआर से एक ऐसा किरदार निभाने की उम्मीद है जो कहानी में एक अनोखापन जोड़ेगा, और टीज़र से पता चलता है कि उनका किरदार दमदार और गहराई से भरपूर है।

कुल मिलाकर, एनटीआर एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि स्क्रीन पर या अपने डांस मूव्स के ज़रिए, ध्यान खींचने की उनकी क्षमता बेजोड़ है। यह अभिनेता 2025 और 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में 'वॉर 2' और 'एनटीआरएक्सनील' के साथ अभिनय करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

फिल्म 'वॉर 2' का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा द्वारा किया गया है, इसमें रितिक रोशन, एनटीआर और कियारा आडवाणी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।