शादीशुदा प्रोड्यूसर ने रेणुका शहाणे के सामने रखा था अजीब प्रपोजल, काम के बदले की थी साथ रहने की डिमांड

Renuka Shahane reveals that a producer asked her to live with him

, सोमवार, 10 नवंबर 2025 (13:05 IST)
एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कई टीवी शोज, फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी दमदार अदाकारी दिखाई है। रेणुका ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक प्रोड्यूसर ने उनके सामने एक अजीब प्रपोजल रखा था, जिसे सुनने के बाद वह और उनकी मां हैरान हो गई थीं।
 
जूम को दिए एक इंटरव्यू में रेणुका शहाणे ने कहा, एक प्रोड्यूसर आए थे बहुत साल पहले और वो मेरे घर पे आए थे मुझसे मिलने। उन्होंने सीधा मुझे ऑफर किया कि मैं तो शादीशुदा हूं और आप मेरी ब्रांड एम्बेसेडर बनेंगी। वो साड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक थे। 
 
रेणुका ने बताया उन्होंने कहा कि पूरा एक कैंपेन होगा और मैं आपको एक महीने के लिए इतना स्टाइपेंड दूंगा। फिर हम लोग साथ रहेंगे। ये सुनकर मैं और मेरी मां वहां हैरान होकर बैठी रह गईं। मुझे लगता है उसके बाद क्या होता है, वो ज्यादा जरूरी है। इस इंसिडेंट के बाद वो कैंपेन मैं नहीं करना चाहती थी और उसे लेकर वो आदमी कहीं और गया होगा। 
 
रेणुका ने आगे कहा, अगर कोई पीड़ित उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत करे, तो उसे अक्सर बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है… या तो उसे प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है या फिर और परेशान किया जाता है। कभी-कभी तो उनके काम के पैसे भी नहीं दिए जाते। यह एक ऐसा क्लब है, जो एकजुट होकर पीड़ित को और ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश करता है।
 

