हर आशिक एक विलेन है, टाइगर श्रॉफ की बागी 4 का टीजर रिलीज, खून-खराबा देख कांप जाएगी रूह

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (16:34 IST)
बॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4' का धमाकेदार टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है। टीजर में खूब खून-खराबा और मारधाड़ देखने को मिल रहा है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। 
 
1 मिनट 49 सेकंड के टीजर में टाइगर श्रॉफ का धांसू एक्शन देखने को मिल रहा है। संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू भी एक्शन करते दिख रहे हैं। टीजर की शुरुआत संजय दत्त से होती है। इसके बात टाइगर सोनम बाजवा को याद करते हैं। टाइगर बोलते हैं, 'बचपन में मां से एक कहानी सुनी थी। एक हीरो और एक विलेन की, तब पता नहीं था कि मेरी कहानी का हीरो और विलेन में ही रहूंगा।
 
बागी 4 में टाइगर का लुक बेहद रॉ, ब्रूटल और अनोखा है, जैसा फैन ने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह सिर्फ एक वापसी नहीं है — यह है भारत के सबसे बड़े एक्शन आइकन की घातक वापसी। फैंस इसे अभी से टाइगर का सबसे खतरनाक और खूंखार ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं।
 
एक्शन इस बार और बड़ा है, और ज्यादा रीयल, और सबसे ज्यादा खूनी है—इस फ्रैंचाइज़ी ने अब तक जो कुछ भी दिखाया है, उससे बिल्कुल अलग। जबरदस्त फाइट सीक्वेंस, सांस रोक देने वाले चेज़ और हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट — यह टाइगर श्रॉफ का सबसे ज़बरदस्त अवतार है।
 
टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया पर यह धमाकेदार टीज़र शेयर करते हुए लिखा, हर आशिक एक विलेन है... कोई बच नहीं सकता। कोई रहम नहीं होगा। तैयार हो जाइए — एक खूनी, हिंसक लव स्टोरी शुरू होने वाली है। बागी 4 का टीज़र रिलीज़ हो गया है। साजिद नाडियाडवाला की बागी 4, जिसका निर्देशन निम्मा हर्षा द्वारा किया गया है, 5 सितंबर 2025 को आप के नजदीकी सिनेमाघरों में होगी रिलीज़।
 

