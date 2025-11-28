Hanuman Chalisa

प्राइम वीडियो का सबसे हिट अनस्क्रिप्टेड शो बना ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (17:35 IST)
प्राइम वीडियो ने अपनी अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल सीरीज़ 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के पहले सीज़न की जबरदस्त सफलता का जश्न मनाया है। अपने डेब्यू सीज़न में यह टॉक शो एक हिट साबित हुआ, जो भारत के 93% से अधिक पिनकोड तक पहुंचा और प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अनस्क्रिप्टेड सीरीज़ का खिताब अपने नाम कर लिया है।
 
इस टॉक शो की मेज़बानी काजोल और ट्विंकल खन्ना ने की और इसे बनिज़े एशिया ने प्रोड्यूस किया है। सामान्य सीज़न में इसमें बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स ने हिस्सा लिया, जैसे सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, आलिया भट्ट, कृति सेनन, वरुण धवन, करण जौहर। और इसे खास एपिसोड के साथ और भी खास बनाया गया जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियंस जेमिमा रोड्रिग्स और शफाली वर्मा ने शिरकत की थी। 
 
भारत में और दुनिया के 240+ देशों और इलाकों में स्ट्रीमिंग होने के साथ, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले शो में से एक बन गया है, जिससे इसने प्राइम वीडियो की सबसे सफल अनस्क्रिप्टेड सीरीज़ होने का दर्जा अपने नाम कर लिया है।
 
निखिल माधोक, डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो, इंडिया ने कहा टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स इस बात का सबूत है कि इसने टॉक शो में एक ताज़ा और नया नजरिया लाया है, और इसे प्राइम वीडियो की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अनस्क्रिप्टेड सीरीज़ बना दिया।
 
न्होंने आगे कहा, इस शो को खास बनाता है हमारे होस्ट्स की कमाल की जोड़ी, जो पूरी तरह से खुलकर, बेझिझक और बिना रोक-टोक अपनी सोच रखती हैं। उनकी कमाल की केमिस्ट्री एक-दूसरे और सेलेब्रिटी मेहमानों के साथ पूरे देश में चर्चाओं को पैदा करती है, मजबूत और अलग नजरिए को उजागर करती है, जिससे यह शो सच में सुर्खियों में रहने वाला बन गया है।
 
मिणालिनी जैन, ग्रुप चीफ़ डेवलपमेंट ऑफिसर, बनिजय एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया ने कहा, काजोल और ट्विंकल के साथ 'टू मच' एक फिनॉमिनोन बन गया क्योंकि इसने वह चीज़ दी जिसके लिए दर्शक आज तरस रहे हैं यानी अनफ़िल्टर्ड और मज़ाकिया बातचीत। जिस पल काजोल और ट्विंकल एक साथ आईं, हम जानते थे कि उनकी गतिशीलता कुछ ख़ास बनाएगी, लेकिन इसने जो चर्चा और कल्चरल बातचीत पैदा की, उसने हर उम्मीद को पार कर दिया। 
 
ट्विंकल खन्ना ने कहा, सीधी बात ये है कि काजोल और ट्विंकल के साथ ‘टू मच’ उन दोस्तों के साथ बैठने जैसा है, जहां माहौल बिल्कुल घर जैसा होता है। यहाँ सब आराम से रह सकते हैं, दिल की बात कह सकते हैं और उन किस्सों को याद कर सकते हैं जो आमतौर पर सिर्फ यादों में ही रह जाते हैं। सच बोलना और खुलकर बात करना हमारे शो की असली जान है। 
 
काजोल ने कहा, अपने करियर के ज़्यादातर समय मैं सवालों के जवाब देने वाली रही हूं, इंटरव्यू लेने वाली नहीं। ‘टू मच’ के लिए सोफ़े के दूसरी तरफ बैठना बहुत ही ताज़गी भरा था, खासकर ट्विंकल के साथ, जो वाकई सबसे मज़ेदार और तेज़ दिमाग वाली महिलाओं में से एक हैं जिन्हें मैं जानती हूं। 
 

