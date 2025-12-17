Festival Posters

दिल्‍ली में बीड़ी पर बवाल, मामूली बात पर डंडे से पीट-पीटकर हत्‍या, आरोपी गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (17:11 IST)
इन दिनों लोग छोटी छोटी बातों पर अपना धैर्य खो रहे हैं। राजधानी दिल्‍ली में एक ऐसा ही मामूली बात पर हत्‍या कर देने का मामला सामने आया है।

दरअसल, पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में बुधवार को बीड़ी को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की दी गई। हत्‍या के आरोप में 32 वर्षीय एक शख्‍स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना शशि गार्डन में बस अड्डे के समीप हुई। उसने बताया कि पुलिस को इस संबंध में रात एक बजकर 24 मिनट पर सूचना मिली। एजेंसी के मुताबिक यह घटना शशि गार्डन इलाके में बस स्टैंड रोड के पास हुई। पुलिस को एक कॉल मिली, जिसमें सड़क पर एक युवक के गंभीर रूप से घायल पड़े होने की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान 28 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम 32 वर्षीय मनोज है, जो पेशे से Barber है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच बीड़ी को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पास में पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठा लिया और दीपक के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जिससे उसकी मौत हो गई।
Edited By: Navin Rangiyal

