Telangana: दूसरी शादी से नाराज पूर्व पति ने की गर्भवती सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेरहमी से हत्या

मीडिया जानकारी के मुताबिक 29 वर्षीय सुनीता और आरोपी देवराकोंडा महेश दोनों पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों की शादी 2022 में हुई थी। इसके बाद वे कनाडा चले गए थे। हालांकि, शादी के बाद से ही उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। सुनीता ने महेश के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी।





इसके बाद 2024 में दोनों का तलाक हो गया। 2025 की शुरुआत में सुनीता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे महेश बेहद गुस्से में था। मीडिया खबरों के मुताबिक महेश, 'ग्रीन सिटी कॉलोनी' स्थित सुनीता के अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर पहुंचा। वह अपने साथ एक बैग में दो चाकू, पेट्रोल की बोतल और एक आरा लेकर आया था।

वारदात के समय सुनीता घर से काम कर रही थी। महेश सीधे उसके कमरे में घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। चीख-पुकार सुनकर जब परिवार के सदस्य कमरे की ओर भागे, तो उन्होंने सुनीता को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा पाया। उस वक्त सुनीता की सास छत पर थीं और उसका देवर दूसरे कमरे में काम कर रहा था। हमला करने के बाद आरोपी ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था, जिसे पुलिस ने दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया। Edited by : Sudhir Sharma