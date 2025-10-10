Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Diwali Snacks: इस दिवाली घर पर बनाएं हलवाई जैसी कुरकुरी खस्ता मठरी, पढ़ें परफेक्ट रेसिपी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Traditional Namkeen

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (09:50 IST)
Khasta Mathri: दिवाली और अन्य भारतीय त्योहारों पर चाय के साथ अगर सबसे ज़्यादा कोई स्नैक पसंद किया जाता है, तो वह है मठरी। यह पारंपरिक नमकीन अपनी खस्ता और कुरकुरी बनावट के कारण सभी की पसंदीदा है। हमारी आसान विधि का उपयोग करके, आप घर पर ही हलवाई जैसी मठरी बना सकते हैं जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अजवाइन और कसूरी मेथी के फ्लेवर वाली यह परफेक्ट मठरी बनाना सीखिए और इस फेस्टिवल को स्वादिष्ट बनाइए!ALSO READ: Diwali Recipe: स्वाद भरी दिवाली, घर पर बनाएं टेस्टी Khasta Gujiya मिठाई
 
सामग्री मात्रा
मैदा (All-purpose flour) 2 कप
सूजी (Semolina) 1/4 कप
घी/तेल (मोयन के लिए) 1/2 कप (गरम)
अजवाइन (Carom seeds) 1 छोटा चम्मच
कसूरी मेथी (वैकल्पिक) 1 छोटा चम्मच
नमक स्वादानुसार
तलने के लिए तेल आवश्यकतानुसार।ALSO READ: Diwali Special Namkeen: दीपावली के स्वाद: पोहा चिवड़ा खट्टा-मीठा नमकीन, जानें कैसे बनाएं Poha Chivda
 
संपूर्ण विधि:
1. आटा तैयार करें: एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी, नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी मिलाएं।
 
2. मोयन डालें: गरम घी या तेल (मोयन) डालकर हाथों से अच्छी तरह रगड़ें। मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि दबाने पर लड्डू जैसा बन जाए।
 
3. गूथें: अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा सख्त गूथ लें। इसे गीले कपड़े से ढककर 30 मिनट के लिए रख दें।
 
4. मठरी बनाएं: आटे की छोटी-छोटी लोइयां लेकर हथेली से दबाकर चपटा कर लें या हल्का बेल लें। मठरी को कांटे या टूथपिक से गोद लें ताकि तलते समय ये फूलें नहीं।
 
5. तलें: तेल को धीमी आंच पर गरम करें। मठरियों को धीमी आंच पर ही कुरकुरा और हल्का सुनहरा होने तक तलें। तेज आंच पर तलने से ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। 
 
ठंडा करके एयरटाइट डिब्बे में रखें।ALSO READ: Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Karwa chauth 4 Katha: करवा चौथ की 4 पौराणिक कथाएं

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels