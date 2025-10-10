Diwali Snacks: इस दिवाली घर पर बनाएं हलवाई जैसी कुरकुरी खस्ता मठरी, पढ़ें परफेक्ट रेसिपी

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (09:50 IST)

Khasta Mathri: दिवाली और अन्य भारतीय त्योहारों पर चाय के साथ अगर सबसे ज़्यादा कोई स्नैक पसंद किया जाता है, तो वह है मठरी। यह पारंपरिक नमकीन अपनी खस्ता और कुरकुरी बनावट के कारण सभी की पसंदीदा है। हमारी आसान विधि का उपयोग करके, आप घर पर ही हलवाई जैसी मठरी बना सकते हैं जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अजवाइन और कसूरी मेथी के फ्लेवर वाली यह परफेक्ट मठरी बनाना सीखिए और इस फेस्टिवल को स्वादिष्ट बनाइए!ALSO READ: Diwali Recipe: स्वाद भरी दिवाली, घर पर बनाएं टेस्टी Khasta Gujiya मिठाई दिवाली और अन्य भारतीय त्योहारों पर चाय के साथ अगर सबसे ज़्यादा कोई स्नैक पसंद किया जाता है, तो वह है मठरी। यह पारंपरिक नमकीन अपनी खस्ता और कुरकुरी बनावट के कारण सभी की पसंदीदा है। हमारी आसान विधि का उपयोग करके, आप घर पर ही हलवाई जैसी मठरी बना सकते हैं जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अजवाइन और कसूरी मेथी के फ्लेवर वाली यह परफेक्ट मठरी बनाना सीखिए और इस फेस्टिवल को स्वादिष्ट बनाइए!

सामग्री मात्रा मैदा (All-purpose flour) 2 कप सूजी (Semolina) 1/4 कप घी/तेल (मोयन के लिए) 1/2 कप (गरम)

संपूर्ण विधि: 1. आटा तैयार करें: एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी, नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी मिलाएं।

2. मोयन डालें: गरम घी या तेल (मोयन) डालकर हाथों से अच्छी तरह रगड़ें। मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि दबाने पर लड्डू जैसा बन जाए।

3. गूथें: अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा सख्त गूथ लें। इसे गीले कपड़े से ढककर 30 मिनट के लिए रख दें।

4. मठरी बनाएं: आटे की छोटी-छोटी लोइयां लेकर हथेली से दबाकर चपटा कर लें या हल्का बेल लें। मठरी को कांटे या टूथपिक से गोद लें ताकि तलते समय ये फूलें नहीं।

5. तलें: तेल को धीमी आंच पर गरम करें। मठरियों को धीमी आंच पर ही कुरकुरा और हल्का सुनहरा होने तक तलें। तेज आंच पर तलने से ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी।