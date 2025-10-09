Festival Posters

Diwali Recipe: स्वाद भरी दिवाली, घर पर बनाएं टेस्टी Khasta Gujiya मिठाई

WD Feature Desk

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (17:02 IST)
Diwali Khasta Gujiya Recipe: दीपावली और होली जैसे बड़े त्योहारों की पहचान है गुझिया (Gujiya)! यह उत्तर भारत की सबसे पसंदीदा पारंपरिक मिठाई (Traditional Sweet) है, जिसके बिना त्योहार का जश्न अधूरा है। चाशनी वाली या सूखी (Dry Gujiya), हर तरह से यह खस्ता करारी (Khasta Karari) मिठाई खोया (Mawa) और सूजी के स्वादिष्ट भरावन से भरी होती है। यह मोदक (महाराष्ट्र) और गुझिया (उत्तर भारत) दिवाली पर खोया भरकर बनाई जाती है।ALSO READ: Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी
 
खस्ता करारी गुझिया कैसे बनाएं 
 
सामग्री (आवरण के लिए) मात्रा: 
मैदा 2 कप
घी/तेल (मोयन के लिए) 1/4 कप (गरम)
पानी गूथने के लिए
 
सामग्री (भरावन के लिए) मात्रा
मावा/खोया (Mawa) 1 कप
पिसी चीनी / बूरा 1/2 कप (या स्वादानुसार)
नारियल (कसा हुआ) 1/4 कप
इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच
मेवे (बारीक कटे) 2 बड़े चम्मच
 
संपूर्ण विधि:
1. आटा गूंथें: मैदा में गरम मोयन और पानी डालकर सख्त आटा गूथ लें। इसे गीले कपड़े से ढंककर 20 मिनट रखें।
 
2. भरावन: एक पैन में मावा/खोया डालकर हल्का भून लें। ठंडा होने पर इसमें पिसी चीनी, नारियल, इलायची और मेवे मिलाकर भरावन तैयार करें।
 
3. गुझिया/मोदक बनाएं: आटे की छोटी लोई को पतला बेलें। सांचे की मदद से या हाथ से भरावन भरकर किनारे बंद करें और गुझिया/मोदक का आकार दें।
 
4. तलें: तेल को धीमी आंच पर गरम करें। गुझिया/मोदक को धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें।
 
इन विधि का पालन करके आप इस दिवाली पर घर पर ही शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयां बना सकते हैं!ALSO READ: Diwali Special Namkeen: दीपावली के स्वाद: पोहा चिवड़ा खट्टा-मीठा नमकीन, जानें कैसे बनाएं Poha Chivda

