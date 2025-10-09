Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी
, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (16:01 IST)
मखमली काजू कतली (Kaju Katli Recipe)
सामग्री:
* काजू – 200 ग्राम (पाउडर बनाया हुआ)
* चीनी – 100 ग्राम
* पानी – 4-5 बड़े चम्मच
* घी – 1 छोटा चम्मच
* चांदी वर्क (स्वेच्छानुसार)
विधि:
1. काजू को बिलकुल बारीक सूखा पीस लें।
2. पैन में पानी और चीनी डालकर एक तार की चाशनी बनाएं।
3. उसमें काजू पाउडर डालें और धीमी आंच पर चलाएं।
4. जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए और पैन छोड़ने लगे, तो घी लगी थाली में निकालें।
5. बेलकर चौकोर/हीरे आकार में काटें।
अगला लेख