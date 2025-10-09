Festival Posters

Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी

WD Feature Desk

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (16:01 IST)
Kaju Katli Recipe: शाही स्वाद में मखमली काजू कतली आप कम समय और कम सामग्री (Less Ingredients) का उपयोग करके परफेक्ट तैयार कर सकते हैं। यह पसंदीदा दिवाली मिठाई (Favourite Diwali Sweet) न सिर्फ आपकी मेहनत बचाएगी, बल्कि आपके त्योहार में चार चांद भी लगा देगी। इस इंस्टेंट स्वीट (Instant Sweet) की संपूर्ण विधि पढ़कर अपनी पाक कला का जादू दिखाएं!ALSO READ: Karwa Chauth Food 2025: करवा चौथ पर खाने में क्या-क्या बनता है? ट्राई करें ये 5 स्पेशल रेसिपी आइडियाज
 
मखमली काजू कतली (Kaju Katli Recipe)
 
सामग्री:
 
* काजू – 200 ग्राम (पाउडर बनाया हुआ)
* चीनी – 100 ग्राम
* पानी – 4-5 बड़े चम्मच
* घी – 1 छोटा चम्मच
* चांदी वर्क (स्वेच्छानुसार)
 
विधि:
 
1. काजू को बिलकुल बारीक सूखा पीस लें।
 
2. पैन में पानी और चीनी डालकर एक तार की चाशनी बनाएं।
 
3. उसमें काजू पाउडर डालें और धीमी आंच पर चलाएं।
 
4. जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए और पैन छोड़ने लगे, तो घी लगी थाली में निकालें।
 
5. बेलकर चौकोर/हीरे आकार में काटें।
 
अब दीपावली स्पेशल काजू कतली को डिब्बे में भरकर स्टोर करें तथा पर्व मनाएं।ALSO READ: Karwa Chauth Recipes 2025: करवा चौथ पर बनाएं ये 5 प्रकार के खास पकवान, अभी नोट करें रेसिपीज

