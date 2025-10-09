Hanuman Chalisa

Diwali Special Namkeen: दीपावली के स्वाद: पोहा चिवड़ा खट्टा-मीठा नमकीन, जानें कैसे बनाएं Poha Chivda

WD Feature Desk

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (16:19 IST)
Diwali Namkeen Recipe: दिवाली के त्योहार पर अगर आप इंस्टेंट स्नैक्स (Instant Snacks) और हेल्दी नमकीन (Healthy Namkeen) की तलाश में हैं, तो पोहा चिवड़ा (Poha Chivda) से बेहतर कुछ नहीं। यह खट्टा-मीठा नमकीन (Khatta Meetha Namkeen) सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाता है और इसे आप आसानी से स्टोर (Easy to Store) करके रख सकते हैं। यह सबसे जल्दी बनने वाली और स्वादिष्ट नमकीन है, जिसे सभी पसंद करते हैं।ALSO READ: Karwa Chauth Food 2025: करवा चौथ पर खाने में क्या-क्या बनता है? ट्राई करें ये 5 स्पेशल रेसिपी आइडियाज
 
सामग्री और मात्रा
पतला पोहा (Flattened Rice), 3 कप
मूंगफली दाना (Peanuts), 1/2 कप
भुनी हुई चना दाल (Dalia/Phutana), 1/4 कप
काजू/बादाम (वैकल्पिक), 1/4 कप
करी पत्ता, 15-20 पत्ते
हरी मिर्च (बारीक कटी), 2-3
तेल, 2 बड़े चम्मच
मसाले:, 
हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच
पिसी चीनी (Powdered Sugar), 1 छोटा चम्मच
नमक, स्वादानुसार
हींग, एक चुटकी
 
संपूर्ण विधि:
 
1. पोहा भूनें: एक कढ़ाई में पोहा डालकर धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक सूखा भून लें। भुन जाने पर इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें।
 
2. तड़का तैयार करें: उसी कढ़ाई में तेल गरम करें। सबसे पहले मूंगफली और चना दाल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें और निकाल लें।
 
3. सामग्री भूनें: अब तेल में करी पत्ता, हरी मिर्च और काजू/बादाम डालकर धीमी आंच पर भूनें।
 
4. मसाले मिलाएं: अब आंच धीमी करके हल्दी पाउडर और हींग डालकर तुरंत मिलाएं।
 
5. चिवड़ा मिक्स करें: भुना हुआ पोहा, तले हुए मेवे और मूंगफली इस मिश्रण में डाल दें।
 
6. अंतिम मसाला: ऊपर से पिसी चीनी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला पोहे पर अच्छी तरह कोट हो जाए। 
 
ठंडा होने पर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें। और दीपावली का आनंद उठाएं। ALSO READ: Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी

Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी

