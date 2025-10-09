Diwali Special Namkeen: दीपावली के स्वाद: पोहा चिवड़ा खट्टा-मीठा नमकीन, जानें कैसे बनाएं Poha Chivda

सामग्री और मात्रा
पतला पोहा (Flattened Rice), 3 कप
मूंगफली दाना (Peanuts), 1/2 कप
भुनी हुई चना दाल (Dalia/Phutana), 1/4 कप
काजू/बादाम (वैकल्पिक), 1/4 कप
करी पत्ता, 15-20 पत्ते
हरी मिर्च (बारीक कटी), 2-3
तेल, 2 बड़े चम्मच
मसाले:,
हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच
पिसी चीनी (Powdered Sugar), 1 छोटा चम्मच
नमक, स्वादानुसार
हींग, एक चुटकी
संपूर्ण विधि:
1. पोहा भूनें: एक कढ़ाई में पोहा डालकर धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक सूखा भून लें। भुन जाने पर इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें।
2. तड़का तैयार करें: उसी कढ़ाई में तेल गरम करें। सबसे पहले मूंगफली और चना दाल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें और निकाल लें।
3. सामग्री भूनें: अब तेल में करी पत्ता, हरी मिर्च और काजू/बादाम डालकर धीमी आंच पर भूनें।
4. मसाले मिलाएं: अब आंच धीमी करके हल्दी पाउडर और हींग डालकर तुरंत मिलाएं।
5. चिवड़ा मिक्स करें: भुना हुआ पोहा, तले हुए मेवे और मूंगफली इस मिश्रण में डाल दें।
6. अंतिम मसाला: ऊपर से पिसी चीनी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला पोहे पर अच्छी तरह कोट हो जाए।